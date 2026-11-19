La guerra por el futuro de la Tierra Media está por llegar a un nuevo punto decisivo. Sin embargo, los seguidores de Los Anillos de Poder deberán tomar en cuenta un cambio de última hora en el calendario de Prime Video.

¿Cuándo se estrena el final de la temporada 3 de Los Anillos de Poder?

Este jueves 19 de noviembre, las cuentas oficiales de la serie anunciaron que los últimos dos capítulos de la tercera temporada llegarán antes de lo previsto, por lo que los espectadores podrán conocer el desenlace sin esperar hasta el miércoles.

La nueva fecha de estreno será el martes 24 de noviembre de 2026, un día antes de lo establecido en el calendario original de la producción basada en el universo literario creado por J. R. R. Tolkien.

El anuncio estuvo acompañado de un póster protagonizado por Sauron, uno de los principales antagonistas de la franquicia y cuya participación resulta fundamental para entender los acontecimientos que ocurren miles de años antes de la historia de Frodo Bolsón.

“El final de la temporada 3 llega ahora antes, el martes 24 de noviembre a las 6 pm PT en Prime Video. El Señor Oscuro te estará esperando”, se lee en la publicación difundida en X.

Debido a la diferencia horaria entre Estados Unidos y México, los seguidores de la producción podrán acceder a los capítulos a partir de las 20:00 horas del centro de México, durante la noche del martes.

Hasta el momento, Prime Video no ha explicado cuáles fueron los motivos que llevaron a modificar la fecha de lanzamiento de ambos episodios.

Prime Video adelantó el estreno de los últimos dos episodios de la tercera temporada de Los Anillos de Poder. IG theringsofpower

¿Cuántos capítulos tiene la tercera temporada de Los Anillos de Poder?

A diferencia de otras producciones de streaming que liberan todos sus capítulos el mismo día o recurren a los estrenos semanales, la tercera entrega de Los Anillos de Poder optó por distribuir sus ocho episodios en tres bloques.

La estrategia permitió que los espectadores tuvieran acceso a la primera mitad de la historia desde el día de su estreno, mientras que el resto de la temporada quedó dividido en dos entregas.

Tras la modificación anunciada por la plataforma, así quedó el calendario completo de lanzamiento.

11 de noviembre – Episodios 1, 2, 3 y 4.

Episodios 1, 2, 3 y 4. 18 de noviembre – Episodios 5 y 6.

24 de noviembre – Episodios 7 y 8.

La serie es una producción exclusiva de Prime Video, servicio de streaming en el que también se encuentran disponibles las primeras dos temporadas para quienes deseen conocer los acontecimientos que dieron origen al conflicto actual.

La tercera temporada de Los Anillos de Poder está conformada por ocho episodios distribuidos en tres fechas de estreno. IG theringsofpower

¿De qué trata la tercera temporada de Los Anillos de Poder?

La nueva entrega presenta un salto temporal de cinco años después de la caída de Eregion, territorio de los elfos que sufrió las consecuencias del ascenso de Sauron y de sus planes para controlar la Tierra Media.

En este escenario, los diferentes pueblos deben enfrentar una guerra que amenaza con extenderse por sus territorios, mientras el Señor Oscuro trabaja en la creación de uno de los objetos más importantes de toda la franquicia, el Anillo Único.

Este objeto es el mismo que, miles de años después, llega a manos de Frodo Bolsón en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, donde su destrucción se convierte en el objetivo de la Comunidad del Anillo.

La serie, ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, permite conocer los acontecimientos que precedieron a las películas dirigidas por Peter Jackson, así como las versiones más jóvenes de algunos personajes conocidos por los seguidores de la franquicia.

En cuanto al reparto, la tercera temporada cuenta con el regreso de Charlie Vickers como Sauron, Morfydd Clark como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond.

Entre las incorporaciones al elenco también se encuentra Jamie Campbell Bower, actor británico que alcanzó popularidad entre los espectadores de Stranger Things por su interpretación de Vecna.