¿Quién es Zoë Kravitz, la actriz que estaría comprometida con Harry Styles?

En los últimos días, el nombre de Harry Styles y Zoë Kravitz ha estado en tendencia por versiones que apuntan a un compromiso. Aunque el rumor ya circulaba desde hace días, recientemente comenzaron a surgir reportes que lo respaldan.

La información fue confirmada este 27 de abril por People, que cita a una fuente cercana a la pareja. De acuerdo con el reporte, ambos han compartido la noticia únicamente con un círculo reducido, manteniendo discreción sobre este nuevo paso en su relación.

Las especulaciones comenzaron días antes, luego de que se difundieran imágenes de la actriz en Londres portando un anillo llamativo, lo que desató conversaciones en redes sociales. Posteriormente, otros medios retomaron el tema y apuntaron a un posible compromiso.

Aunque la pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, se sabe que su relación inició en 2025, cuando fueron vistos juntos en distintas ocasiones, primero en Europa y después en Reino Unido.

Foto: Instagram zoeisabellakravitz

Hasta ahora, ni Styles ni Kravitz han hecho declaraciones públicas al respecto.

¿Quién es Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz es una actriz, modelo y productora estadounidense que ha construido una carrera sólida en la industria del entretenimiento, destacando por su versatilidad en el cine.

Foto: Instagram zoeisabellakravitz

Zoë Kravitz ha construido una trayectoria sólida dentro de la industria del entretenimiento. Nacida en Los Ángeles en 1988, es hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, lo que la acercó desde temprana edad al mundo artístico.

Su debut en el cine llegó con la película "Sin reservas", pero fue años después cuando comenzó a destacar con mayor fuerza. Uno de sus primeros papeles relevantes fue en X-Men: primera generación, donde su participación llamó la atención del público joven y la colocó en el radar de nuevas promesas de Hollywood.

Con el paso del tiempo, Kravitz consolidó su carrera con proyectos comerciales y de culto. Participó en la saga "The Divergent Series", así como en el universo mágico de "Animales Fantásticos". También formó parte de producciones aclamadas como "Mad Max: Fury Road", donde su presencia reforzó su versatilidad en distintos géneros.

Destaca por su papel en "Big Little Lies", lo que le dio reconocimiento crítico, mientras que proyectos más recientes la mostraron en roles protagónicos que confirmaron su capacidad actoral. Uno de sus personajes más populares llegó cuando interpretó a Catwoman en "The Batman", consolidándose como una figura clave dentro del cine comercial.

Pero su carrera no se limita a la actuación. Kravitz también ha desarrollado una faceta en la música como líder de la banda Lolawolf, con la que ha lanzado álbumes que reflejan su estilo alternativo. Además, ha trabajado como modelo para importantes firmas internacionales, posicionándose como un referente de moda y estilo.

Así, entre cine, música y moda, Zoë Kravitz se ha convertido en una figura multifacética.

Más allá de su trabajo actoral, Kravitz también ha incursionado en la moda y la producción, posicionándose como una figura influyente dentro y fuera de la pantalla. Su trayectoria está marcada, además, por su herencia artística, lo que la vincula desde temprana edad con el mundo del espectáculo. Sin embargo, ha sabido forjar su propio camino y consolidar una identidad propia en la industria.

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