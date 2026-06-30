Vestida de novia y en peligro: Todo lo que debes saber antes del estreno de Enola Holmes 3

La espera terminó. Enola Holmes 3 llega este miércoles 1 de julio de 2026 a Netflix y trae de vuelta a Millie Bobby Brown como la joven detective creada por Nancy Springer.

La nueva película también marca el regreso de Henry Cavill como Sherlock Holmes y de Louis Partridge como Tewkesbury, en una historia que promete combinar misterio, acción y romance.

Si ya viste las dos primeras entregas o simplemente quieres saber qué esperar, aquí te contamos lo más importante sobre la nueva aventura de Enola.

Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes. Netflix

Esta vez el misterio comienza con la desaparición de Sherlock

Después de resolver sus primeros casos y abrirse camino como detective, Enola Holmes enfrenta un reto muy distinto.

Ahora, la historia la lleva hasta Malta, donde planea comenzar una nueva etapa junto a Tewkesbury. Sin embargo, sus planes cambian por completo cuando Sherlock Holmes desaparece de forma inesperada.

A partir de ese momento, Enola deja de pensar en su boda para intentar encontrar a su hermano y descubrir qué hay detrás de su desaparición.

El avance de la película deja ver que esta entrega tendrá más escenas de acción que las anteriores. Incluso muestra a Enola persiguiendo a sus enemigos vestida de novia y participando en persecuciones que ponen en riesgo tanto el caso como su futuro personal.

Netflix no ha revelado muchos detalles de la investigación, pero sí adelantó que será el desafío más complejo al que se ha enfrentado la protagonista hasta ahora.

La película retomará la historia justo después de los acontecimientos de la segunda entrega Netflix

Los personajes que regresan a Enola Holmes 3

Además de Millie Bobby Brown, prácticamente todos los personajes principales vuelven para esta tercera entrega.

Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes, aunque esta vez será él quien necesite ayuda.

También vuelve Louis Partridge como Lord Tewkesbury, quien ahora mantiene una relación mucho más seria con Enola y forma parte de los planes que ella tiene para su futuro.

El reparto también incluye nuevamente a Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, la madre de Enola; Himesh Patel como el doctor Watson, y Sharon Duncan-Brewster, quien retoma el papel de Moriarty, personaje presentado en la segunda película.

Con este regreso casi completo del elenco, la historia mantiene la continuidad de las entregas anteriores y recupera varias relaciones que han acompañado a Enola desde el inicio de la saga.

Enola Holmes tendrá una tercera película que se estrenará en Netflix

Millie Bobby Brown adelanta una Enola más madura

Para Millie Bobby Brown, esta película muestra una etapa diferente del personaje.

En declaraciones para Tudum, la actriz explicó que Enola ya tiene claro quién es como detective, pero todavía intenta descubrir cómo quiere vivir fuera de su trabajo.

Según Brown, esa búsqueda personal fue una de las partes más interesantes de interpretar en esta entrega, ya que el personaje debe encontrar un equilibrio entre sus propias metas y la relación que ha construido con Tewkesbury.

La actriz también destacó que trabajar nuevamente con Louis Partridge permitió mostrar una versión distinta de la pareja.

Explicó que, después de varios años compartiendo el proyecto, ambos tienen la confianza suficiente para explorar una relación más madura y con mayores desafíos que en las películas anteriores.

¿Quién es el nuevo director de Enola Holmes?

Aunque Jack Thorne vuelve como guionista de la franquicia, Enola Holmes 3 presenta un cambio importante detrás de cámaras.

En esta ocasión, la dirección corre a cargo de Philip Barantini, conocido por su trabajo en la miniserie Adolescence.

El director explicó que aceptó el proyecto porque quería realizar una película que pudiera disfrutar junto a su hija, quien es fan de las dos primeras entregas.

También elogió el trabajo de Millie Bobby Brown y aseguró que conocer tan bien al personaje hizo mucho más sencillo desarrollar esta nueva historia.

Netflix finalmente reveló nuevos detalles sobre Enola Holmes 3 Netflix

Lo que conviene recordar antes de ver Enola Holmes 3

Si hace tiempo viste las dos primeras películas, hay algunos detalles que vale la pena tener presentes antes del estreno.

En primer lugar, Enola ya dejó de ser una detective novata y logró construir su propia agencia de investigación.

También cambió la relación con Sherlock Holmes, quien ahora reconoce el talento de su hermana y la trata como una detective capaz de resolver casos por sí sola.

Por otro lado, la historia entre Enola y Tewkesbury evolucionó con el paso de las películas y ahora ambos hablan de un futuro juntos, un aspecto que tendrá un papel importante en esta nueva entrega.

Finalmente, la presencia de Moriarty deja abierta la posibilidad de que algunos conflictos de la segunda película todavía tengan consecuencias.