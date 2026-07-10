¿Qué pasa con Alfonso Obregón, voz de Shrek? ENALOC toma medida tras nueva acusación

Luego de una nueva acusación en contra de Alfonso Obregón, actor de doblaje reconocido mayormente por su trabajo como la voz de Shrek, la Escuela Nacional de Locución en México (ENALOC) dio a conocer su postura y las medidas que tomó al respecto.

Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde la ENALOC emitió un comunicado en el que dijo tener en cuenta los señalamientos públicos en contra de Alfonso Obregón.

ENALOC suspende a Alfonso Obregón, voz de Shrek

Alfonso Obregón, actor de doblaje. Especial

El actor de doblaje Alfonso Obregón daba clases en la Escuela de Locución. Constantemente, a través de sus redes sociales, invitaba a sus seguidores a inscribirse a la ENALOC.

De hecho, en medio de toda la polémica, recientemente Obregón publicó un mensaje en el que dijo que iba a dar clase, ‘quieran o no’.

Esa declaración se derrumbó luego del comunicado de la ENALOC, quien dio a conocer la medida que tomará por las acusaciones en contra del actor de doblaje.

Hemos activado nuestro protocolo interno institucional para estos casos; por ello, hemos decidido suspender preventivamente cualquier colaboración relacionada con su persona”, refirió la Escuela.

En tanto, dijeron que no iban a emitir comentarios para desacreditar o confrontar a ninguna de las personas involucradas.

ENALOC reitera que la protección de estudiantes, docentes, colaboradores y comunidad será siempre nuestra prioridad”, reza el texto.

Asimismo, enfatizaron que pronto emitirán otro comunicado de manera transparente y con apego a sus principios.

ENALOC. Especial

Denuncia en contra del actor de doblaje

La actriz de doblaje Brenda Rivero fue quien acusó a Alfonso Obregón de abuso. A través de un video que se hizo viral, señaló un presunto episodio ocurrido cuando ella tenía 16 años.

En TikTok, Rivero publicó el clip y en él aseguró haber vivido una experiencia incómoda con el actor de doblaje durante su adolescencia.

La actriz dijo que decidió romper el silencio varios años después de los hechos con el objetivo de visibilizar situaciones que, afirmó, también habrían enfrentado otras jóvenes.

De acuerdo con su testimonio, luego de una convención que tuvo con el actor, comenzó a recibir comentarios sobre su apariencia física y su madurez, además de acercamientos y muestras de afecto que con el tiempo identificó como inapropiados.

Cabe destacar que esta acusación se suma a la controversia que rodea a Obregón desde el 2024, cuando fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de un presunto abuso sexual contra una alumna. Meses después recupero su libertad.

La polémica también llega justo cuando Obregón quedó fuera de la película Shrek 5, pues en el adelanto no se escucha la voz en el personaje del ogro.

¿Quién es Brenda Rivero?

Brenda Rivero. Especial

Su nombre completo es Brenda Rivero Padrón y es una actriz de doblaje mexicana nacida en 1993.

Es hija de Javier Rivero y Carla Padrón, también actores de doblaje y por ello comenzó a desarrollarse en ese ámbito de manera profesional.

Ha participado en varias producciones de ánime, series y películas. Entre los personajes a los que ha prestado su voz se encuentran: Oharu Wakana en Eyeshield 21, Claudia en Falco, Irene la Iceni en Historias Horribles: La película, Paloma Nancy en ¡Despierta, Carlo!, Mamá Búho en Dora, además de personajes en El submarino de Jim y Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas.

Además de su trabajo en el doblaje, mantiene una presencia constante en Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con su vida cotidiana.