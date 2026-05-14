Hijo de Ramón Ayala es demandado por presunta agresión sexual

Ramón Ayala está en la polémica luego de darse a conocer una demanda presentada en Texas contra él, su hijo Ramón Ayala Jr. y la agrupación Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. El caso fue interpuesto por exintegrantes del grupo, quienes solicitan más de 25 millones de dólares por supuestos daños relacionados con presuntas agresiones sexuales, acoso y conductas inapropiadas ocurridas durante giras de trabajo en Estados Unidos.

La polémica tomó fuerza después de una conferencia de prensa realizada en McAllen, Texas, donde el abogado Tony Buzbee presentó públicamente los señalamientos junto con fotografías y videos que, según explicó, formarían parte de las evidencias.

Las acusaciones se enfocan principalmente en Ramón Ayala Jr., mientras que el cantante mexicano también aparece mencionado dentro del proceso legal.

Exintegrantes señalan presuntas conductas inapropiadas

De acuerdo con lo presentado por la parte demandante, Ramón Ayala Jr. habría mantenido comportamientos sexuales inapropiados, además de actitudes agresivas y amenazantes dentro del entorno laboral del grupo musical.

La demanda no solo involucra al hijo del intérprete conocido como el “Rey del Acordeón”, sino también a empresas relacionadas con la agrupación y al propio Ramón Ayala, bajo el argumento de que presuntamente existía conocimiento sobre las situaciones denunciadas.

Ramón Ayala

Entre los demandantes se encuentran Adrián Barajas, Ángel Ramírez y Eliud González, este último exbajista de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, quien decidió hablar públicamente sobre las presuntas experiencias que habría vivido mientras trabajó en la agrupación.

Durante la conferencia ofrecida en Hidalgo, Texas, Eliud González aseguró que las situaciones comenzaron desde su ingreso al grupo.

“Desde que entré a su grupo enfrenté maltratos, humillaciones, amenazas y abuso de parte de su hijo Ramón Ayala Jr. Todos lo miraban y nadie hacía nada por miedo a perder su trabajo. Sus conductas en ese autobús eran agresivas, enfermizas y fuera de control”, declaró.

Exbajista asegura haber sufrido daños emocionales

El exintegrante relató que con el paso del tiempo las situaciones presuntamente se volvieron más delicadas y afectaron distintos aspectos de su vida personal.

El hijo del músico fue demandado Facebook: Ramón Ayala

“Con el tiempo, la situación llegó a empeorar a un lugar más oscuro. A mis 42 años y siendo padre de tres hijos sufrí acoso sexual por parte de este señor. Sus insinuaciones, propuestas indecorosas y actos enfermizos me hicieron entender que algo no estaba bien. Después de sufrir repetidas agresiones sexuales, donde llegó a lastimarme físicamente, intenté hablar con don Ramón Ayala, pero nunca me lo permitieron”, agregó.

Además, González afirmó que las consecuencias no solo fueron físicas, sino también emocionales y psicológicas.

“Ramón Ayala me dañó físicamente, emocional y psicológicamente. Me dejó ansiedad, traumas y heridas que sigo cargando hasta hoy. Afectó mi hogar y a las personas a quien más quiero, igual mi tranquilidad”, subrayó.

El músico aseguró que decidió hacer pública su versión con el objetivo de crear conciencia sobre este tipo de situaciones.

“Hoy vengo a decir mi verdad para crear conciencia y para que nadie más tenga que pasar por algo así. El acoso sexual no debería pasarle a nadie sin importar la edad ni el género”, sentenció.

Defensa de Ramón Ayala responde a las acusaciones

Horas después de la conferencia encabezada por Tony Buzbee, los representantes legales de Ramón Ayala, Ramón Ayala Jr. y las empresas señaladas ofrecieron otra rueda de prensa para responder a las acusaciones.

La defensa sostuvo que el abogado de los demandantes intenta resolver el conflicto ante los medios de comunicación y no directamente en los tribunales. También presentaron declaraciones escritas de integrantes y trabajadores del grupo, quienes describieron el ambiente laboral como cercano y familiar.

Según los testimonios mostrados por los abogados, dentro de la agrupación existían bromas y juegos entre compañeros, aunque aseguraron que nunca se realizaron faltas de respeto.

Ramón Ayala niega conocer los supuestos hechos

Aunque Ramón Ayala estuvo presente durante la conferencia de sus abogados, el cantante no habló directamente ante los medios debido a recomendaciones legales por estar incluido en el proceso.

A través de sus representantes, el artista negó tener conocimiento sobre las presuntas conductas denunciadas contra su hijo. También aseguró que no es propietario del grupo y que no se encontraba dentro del autobús donde presuntamente ocurrieron algunos de los hechos narrados por los demandantes.

El caso permanece en el Tribunal Estatal del condado de Hidalgo, Texas. Desde febrero de 2026 ya existía una demanda previa presentada por una persona identificada de manera anónima como “John Doe”, relacionada con presuntas agresiones sexuales vinculadas a la agrupación.

Hasta ahora, Ramón Ayala Jr. y Ramón Ayala y sus Bravos del Norte no han emitido declaraciones públicas directas sobre las acusaciones.

PJG