El espectacular look de Danna que conquistó a todos en el Halloween de Madonna

Danna volvió a demostrar que sabe cómo convertirse en el centro de atención. La cantante mexicana sorprendió con una impactante transformación de showgirl durante su participación en el Madonna Halloween, una exclusiva celebración que reunió a invitados en en West Hollywood, California.

Así fue el espectacular look de Danna en el Halloween de Madonna

La intérprete de 'Mala fama' compartió en redes sociales un video de su aparición, en el que dejó ver los detalles de su vestuario y algunos fragmentos de su actuación. Las imágenes no tardaron en llamar la atención de sus seguidores, quienes destacaron el glamour y la seguridad con los que se adueñó del escenario.

Con un conjunto dorado, un enorme tocado de plumas blancas y tacones de plataforma, Danna apostó por una imagen inspirada en las vedettes de cabaret. IG danna

Para esta ocasión, Danna apostó por una estética inspirada en las vedettes y los espectáculos de cabaret. Su conjunto dorado de dos piezas, compuesto por un top tipo corsé y una prenda inferior de corte alto, resaltó gracias a los destellos de la pedrería.

Sin embargo, el elemento que terminó de convertir el atuendo en una auténtica declaración de estilo fue el enorme tocado de plumas en tonos claros que llevó sobre la cabeza, el cual aportó movimiento a su cabellera ondulada.

La cantante complementó el vestuario con una boa de plumas blancas, medias de red, tacones dorados de plataforma y un llamativo collar estilo pear-cut.

La artista mexicana compartió imágenes de su participación en Madonna Halloween y desató reacciones por su transformación en una auténtica showgirl. IG danna

La interpretación de Danna en la exclusiva fiesta de Madonna

Más allá de su vestuario, la participación de Danna también destacó por su presentación musical. La mexicana interpretó en vivo ‘Obsessed’, uno de sus recientes temas, frente a los asistentes, quienes no dejaron de grabar cada momento.

Con luces moradas y fucsias, pantallas con imágenes alusivas a Madonna y una atmósfera propia de un club nocturno, la artista ofreció una espectacular actuación frente a los invitados.

La cantante mexicana sorprendió durante su aparición especial en The Chapel at The Abbey, donde interpretó “OBSESSED” IG danna

La presentación también incluyó referencias al universo musical de Madonna. Durante el espectáculo, la cantante interactuó con elementos asociados al repertorio de la llamada Reina del Pop, entre ellos “Get Into the Groove”, en un guiño a la artista que inspiró la celebración.

¿Dónde fue el Halloween de Madonna?

La fiesta Madonna Halloween se convirtió en el escenario ideal para que Danna explorara una imagen más extravagante y escénica. El evento, realizado en The Chapel at The Abbey, en West Hollywood, celebró la estética y el legado de una de las figuras más influyentes de la música pop.

La participación de la mexicana fue anunciada como una aparición especial dentro de la celebración, por lo que su presencia añadió un toque latino a una noche dedicada al espectáculo, la música y los disfraces.

La intérprete de “Mala fama” rindió homenaje al universo musical de Madonna durante la fiesta de Halloween IG danna

Con su interpretación y un vestuario que parecía salido de un escenario de cabaret, Danna demostró su gusto por las propuestas visuales arriesgadas y su capacidad para adaptar su imagen a diferentes escenarios, convirtiendo su look en uno de los grandes protagonistas de la noche.