Lucía Méndez explota contra Madonna y le lanza fuerte insulto frente al público: ¿qué pasó?

Las diferencias entre figuras del espectáculo pueden convertirse en tema de conversación incluso cuando han pasado varios años desde que surgieron. Esto ocurrió nuevamente con Lucía Méndez y Madonna, luego de que la actriz mexicana protagonizara un momento que llamó la atención durante una de sus presentaciones.

La cantante aprovechó su encuentro con el público para lanzar una frase dirigida a la llamada Reina del Pop.

Foto: Instagarm luciamendezof

¿Qué le dijo Lucía Méndez a Madonna durante su presentación?

Mientras se encontraba frente a sus seguidores, Lucía Méndez sorprendió al pronunciar una expresión en inglés dirigida directamente a Madonna:

F#ck you, Madonna, f#ck you”.

La frase, que contiene un insulto explícito, provocó distintas reacciones entre los presentes. Aunque algunos comentarios retomaron el episodio con sorpresa, también hubo quienes cuestionaron la manera en que la cantante mexicana se refirió a una de las figuras más reconocidas de la música internacional.

¿Cómo reaccionó el público al comentario de Lucía Méndez?

Las palabras de la actriz no pasaron inadvertidas y entre las reacciones que comenzaron a circular hubo críticas hacia su comportamiento. Algunos usuarios consideraron que su expresión fue inapropiada y la calificaron de vulgar.

La interprete Lucia Méndez Foto: Cuartoscuro

¿Qué ocurrió entre Lucía Méndez y Madonna?

La historia detrás de este desencuentro no es reciente. Lucía Méndez ya había hablado sobre lo ocurrido durante un concierto de Madonna en Miami, en 2016, según relató, se encontraba en las primeras filas del recinto, pero permaneció sentada debido a una lesión en la rodilla que le provocaba molestias.

La actriz explicó que su condición física le impedía levantarse como el resto de los asistentes y que esta situación habría incomodado a la intérprete estadounidense, quien presuntamente pidió a su equipo de seguridad que interviniera.

Ante la petición, Méndez respondió que llamaría a su abogado, una frase que terminó trascendiendo y que incluso se hizo conocida entre el público internacional. La mexicana también aseguró que Madonna le dirigió un insulto durante aquel momento.

Lucía Méndez.

Tiempo después, la controversia volvió a cobrar fuerza cuando comenzó a circular en TikTok un fragmento de un documental en el que Madonna aparece molesta porque algunos espectadores de las primeras filas permanecían sentados durante uno de sus conciertos.