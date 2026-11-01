Frentes Políticos / 1 de noviembre de 2026

1. A manos llenas. Algo extraño sucede en esta etapa del México moderno. El auditor superior, Aureliano Hernández, presentó la Segunda Entrega de Informes Individuales ante la Cámara de Diputados. Sorpresa. Durante los primeros seis meses de la actual gestión, es decir, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la Auditoría Superior de la Federación detectó más de 5 mil 200 mdp cuyo destino no pudieron acreditar 42 municipios del país. El organismo interpuso tres denuncias penales cuando las auditorías todavía estaban en curso, sin esperar a que concluyera todo el proceso de fiscalización. Traducción: desfalcos por doquier.

2. Bajo lupa. Tras la estrepitosa salida de Guadalupe Taddei del INE y las versiones de la 4T de que se investigará a los anteriores consejeros, Lorenzo Córdova envió una carta en la que recuerda que “durante mi presidencia (2014-2023), el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por distintas instancias. En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. La última de esas auditorías (2022) salió sin ningún señalamiento”. Asegura que no tiene nada qué temer. Eso le toca al clan Taddei. No se distraigan.

3. Amistad. La Conade de Rommel Pacheco transfirió en 2025 por error más de 11 mdp a España. Carlos Eduardo Robleda, quien ocupaba la Dirección de Finanzas, debía transferir 574 mil 297 dólares a una cuenta de UBS en Suiza correspondiente a la Agencia Mundial Antidopaje, pero fueron enviados al CaixaBank en España, perteneciente al Consejo Iberoamericano del Deporte. Y no sólo eso. Ocultó el error y se rio cuando lo descubrieron. Sin embargo, la Conade lo premió ascendiéndolo a la Subdirección Administrativa y, campeones de los absurdos, corrieron a quien resolvió el problema. Parece ser que también urge auditar a la Conade.

4. Frescura. Durante su carrera como futbolista, Braulio Luna jugó para nueve equipos, desde Pumas hasta Atlético San Luis, pasando por América y Cruz Azul Hidalgo, donde se retiró en 2014. Hoy salta a otra cancha. Braulio Luna va por alcaldía de Aguascalientes y cobra fuerza como uno de los perfiles más competitivos para abanderar a la 4T en la capital hidrocálida. Su eventual postulación surge de un respaldo construido en territorio en 2024 cuando apoyó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sigue los pasos de Cuauhtémoc Blanco, pero no las formas. Su perfil moderado le abre camino.

5. Palabras sobran. “La función electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que debemos atender de manera simultánea. La provisionalidad de esta presidencia no modifica la permanencia de nuestras responsabilidades”, enfatizó Blanca Cruz, quien afirma que continuará el proceso electoral 2027 sin contratiempos. La presidenta interina del INE reiteró que se darán facilidades al Órgano Interno de Control y a la ASF para la revisión de los recursos y que las actividades deben continuar conforme a los calendarios. Muestra excesiva confianza tomando en cuenta que tiene siete meses y medio bajo investigación. ¿Podrá?