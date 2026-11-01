Romeo Santos y Prince Royce pasean por las calles de México como elegantes catrines

Romeo Santos y Prince Royce aprovecharon su visita a México para sumarse a una de las tradiciones más representativas del país. Los cantantes sorprendieron al aparecer caracterizados como elegantes catrines, con vestuarios llenos de brillo, pedrería y detalles de flores de cempasúchil.

A través de un video compartido en redes sociales, los cantantes de bachata mostraron parte de esta experiencia, en la que también lucieron coronas que complementaron sus llamativos atuendos.

Foto: TikTok Prince Royce

Los artistas salieron a convivir con las personas en las calles y, aunque no revelaron inicialmente su identidad, sus originales looks despertaron curiosidad y se tomaron fotos con ellos.

La celebración continuó en un antro, donde ambos cantantes disfrutaron de la música, bailaron y aprovecharon la noche para divertirse.

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¿Qué hacen Romeo Santos y Prince Royce en México?

La presencia de los músicos en territorio mexicano, se debe a su gira Más vale tarde que nunca, con la que llegaron a Guadalajara para compartir escenario y ofrecer una noche dedicada a la bachata.

Durante su presentación, los artistas interpretaron algunos de los temas más conocidos de sus carreras, entre ellos Propuesta Indecente, Eres Mía, Darte un Beso, Corazón Sin Cara y Stand by Me.

Desde los primeros acordes, los asistentes se sumaron al ambiente y disfrutaron de la combinación de voces de dos de los representantes más populares del género.

Foto: Instagram romeosantos

¿Cómo fueron los looks de catrines de Romeo Santos y Prince Royce?

Los cantantes apostaron por una caracterización inspirada en el Día de Muertos, con una imagen que combinó el estilo elegante de los catrines con detalles tradicionales de esta celebración mexicana.

Ambos lucieron trajes negros adornados con aplicaciones plateadas de pedrería que dibujaban la estructura de un esqueleto, desde las costillas y la columna vertebral hasta los huesos de brazos y piernas. Los destellos resaltaban sobre la tela oscura y daban mayor protagonismo a los diseños.

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Para completar sus caracterizaciones, utilizaron máscaras de calavera cubiertas de brillantes y grandes coronas doradas.

La diferencia entre ambos atuendos estuvo en los adornos florales: uno de los cantantes llevó una capa de flores de cempasúchil en tonos naranja y amarillo que caía sobre sus hombros, mientras que el otro incorporó una flor naranja a la altura del pecho.

Con estos vestuarios, Romeo Santos y Prince Royce recrearon la imagen de una pareja de catrines de lujo, con una propuesta sofisticada para sumarse a las celebraciones de Día de Muertos.