Ring Royale 2027: fecha, sede, participantes y todo lo que se sabe del evento de Poncho de Nigris

Los espectáculos deportivos protagonizados por celebridades, se han convertido en un fenómeno que atrae la atención de los usuarios de redes sociales. Uno de los proyectos que ha destacado en este formato es Ring Royale, iniciativa impulsada por Poncho de Nigris, que prepara una segunda edición luego de la respuesta que obtuvo en su debut.

La expectativa por este nuevo encuentro de boxeo amateur ha crecido entre los seguidores, especialmente después de que se dieran a conocer los primeros nombres de las figuras que subirán al cuadrilátero. Además, ya se confirmó cuándo y dónde se llevará a cabo el evento.

Foto: Instagram ringroyalefights

¿Quiénes participarán en Ring Royale 2027?

A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris compartió este domingo un adelanto de las celebridades e influencers que formarán parte de la segunda entrega. La lista reúne a figuras del entretenimiento, creadores de contenido y hasta un exfutbolista profesional.

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Entre los primeros participantes anunciados se encuentran:

Maza Clan

Óscar Burgos

Nicola Porcella

Oliver Moreno

Wendy Guevara

Marie Claire Harp

Ernesto Chavana

Marcela Mistral

Masad Altamimi

Konan Big

Aquivaldo Mosquera, exfutbolista profesional

Crista Montes de Oca, conocida como 'Sargento Matute'

Pedro Osuna, 'El Mario Brox'

Foto: Instagram ringroyalefights

Aunque estos nombres ya fueron revelados, todavía falta conocer quiénes completarán la cartelera de combates. Por ello, se espera que en los próximos días se compartan más detalles sobre los enfrentamientos.

¿Cuándo y dónde será Ring Royale 2?

La segunda edición de Ring Royale ya tiene fecha y sede confirmadas. Según lo anunciado por Poncho de Nigris en sus plataformas digitales, el encuentro se realizará el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, recinto que recibirá a las celebridades y al público que quiera presenciar los combates.

Con este anuncio, los seguidores ya pueden marcar la fecha en el calendario, mientras esperan que se revelen los enfrentamientos y el resto de los participantes.

Foto: Instagram ponchodenigris

¿Qué pasó en la primera edición de Ring Royale?

El debut de Ring Royale consiguió llamar la atención por reunir a personalidades que protagonizaron enfrentamientos sobre el cuadrilátero, algunos de ellos marcados por rivalidades que ya eran conocidas por el público.

Ronny venció a Yoiker.

Chuy Aldama derrotó a Alberto del Río, conocido como 'El Patrón'.

Bull Terrier obtuvo el triunfo frente a Abelito.

Aldo de Nigris se impuso ante Nicola Porcella.

Marcela Mistral ganó su combate contra Karely Ruiz.

El éxito de aquella primera entrega elevó las expectativas para la nueva edición, que promete reunir nuevamente a figuras populares del espectáculo y las redes sociales en una jornada de boxeo amateur.