Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

La ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay sorprendió a sus seguidores y provocó numerosas reacciones. Una de las primeras en pronunciarse fue Victoria Ruffo, madre del actor, quien reconoció que desconocía la decisión de su hijo, aunque aseguró respetarla.

A su llegada al teatro, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la reciente separación de su hijo, José Eduardo Derbez, y Paola Dalay, con quien tiene una hija.

Foto: Mezcalent

La actriz señaló que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a la pareja, por lo que recomendó a la prensa cuidar hablar de su nieta, especialmente por el bienestar de la pequeña.

Es una decisión de pareja y pareja quiere decir que es de dos. Pareja, nadie tiene por qué meterse ni decir nada... Yo, mientras mi hijo sea feliz, es lo más importante para mí", expresó.

Al ser cuestionada sobre si le había dado algún consejo a su hijo, Victoria Ruffo señaló que no acostumbra aconsejar sobre ese tipo de decisiones, pues considera que cada persona sabe cómo llevar su vida. Asimismo, destacó que su única preocupación es que José Eduardo se encuentre bien, contento y feliz.

Asimismo, Victoria destacó la importancia de que ambos mantengan a su hija al margen de cualquier diferencia y eviten involucrarla en los asuntos que corresponden a los adultos.

¿Cómo ha visto Victoria Ruffo a su hijo tras la separación?

Al ser cuestionada sobre cómo ha visto a José Eduardo esta nueva etapa, la actriz reconoció que no ha tenido muchas oportunidades de convivir con su hijo debido a sus compromisos laborales.

Casi no lo he visto a mi hijo porque tiene mucha chamba él, está con mucho trabajo y eso también es muy bueno, dentro de lo bueno o malo que pueda pasar de tu vida tener trabajo te saca de todo. Yo siempre voy a estar con él", dijo la actriz.

Generada con IA/ IG: Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian el fin de su relación

Después de varias semanas de especulaciones, José Eduardo confirmó este domingo que su noviazgo con Paola Dalay había llegado a su fin, luego de siete años juntos. La noticia fue compartida mediante un video en redes sociales, donde ambos dejaron claro que procurarán conservar una buena comunicación y llevar una convivencia respetuosa por su hija, quien tiene dos años.