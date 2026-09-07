Imelda Tuñón revela por qué no ingresó a ‘La Granja VIP’

La presencia de Imelda Tuñón en La Granja VIP parecía ser una de las posibles sorpresas del nuevo reality de Azteca Uno. Su nombre había sido mencionado durante meses entre los famosos que podrían integrarse al programa, por lo que su ausencia durante el estreno llamó la atención de sus seguidores.

Ante las especulaciones, la actriz y cantante decidió explicar qué ocurrió y reveló que sí tenía interés en participar, pero una situación ajena a sus planes terminó por impedir que se concretara su ingreso.

A través de un video publicado en redes sociales, Tuñón agradeció a las personas que la consideraron para formar parte del proyecto y habló sobre el proceso que atravesó antes de quedar fuera.

Foto: Instagram Imelda Tuñón

¿Imelda Tuñón quería participar en ‘La Granja VIP’?

La actriz dejó claro que formar parte del reality sí estaba entre sus planes. De hecho, aseguró que se encontraba lista para ingresar y que tenía mucha ilusión por vivir esta experiencia junto al resto de los participantes.

En su mensaje, también reconoció a Ana de la Vega y Adriano Ortega por haberla tomado en cuenta para el programa.

Estoy haciendo este video para agradecerle muchísimo a Ana de la Vega y a Adriano Ortega por haberme tomado en cuenta para este reality”, expresó.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que su ausencia no fue consecuencia de que hubiera rechazado la propuesta.

Foto: Mezcalent

¿Qué impidió que Imelda entrara al reality?

De acuerdo con lo explicado por Tuñón, el motivo que finalmente frenó su participación estuvo relacionado con su situación legal.

La actriz señaló que la decisión ya no dependía de ella y que, pese a encontrarse preparada para formar parte del programa, no pudo continuar con el proceso.

Ya no quedó en mis manos esta parte de no entrar. Yo sí quería entrar, tenía muchas ganas. Tenía todo puesto ya para entrar”, comentó.

Posteriormente, explicó de manera directa que fueron los asuntos legales los que impidieron que pudiera avanzar:

Y al final del día, pues fue el tema legal, que ya no me permitieron avanzar”.

¿Podría Imelda Tuñón aparecer en una próxima temporada?

Aunque su participación quedó descartada para esta edición, Tuñón no cerró la posibilidad de formar parte del reality en otro momento.

La actriz expresó su deseo de ser considerada nuevamente si existe una próxima temporada y confió en que para entonces las circunstancias puedan ser más favorables para ella.

Por ahora, su llegada a La Granja VIP tendrá que esperar, mientras el resto de los participantes ya comenzó con la dinámica del programa.

La situación de la actriz ocurre en medio de diversos temas legales y familiares que han generado atención mediática durante los últimos meses.

Su nombre ha estado relacionado con la disputa que mantiene con Maribel Guardia y con asuntos vinculados al testamento de Julián Figueroa, quien fuera su pareja. También han trascendido declaraciones y acciones legales mencionadas públicamente por José Manuel Figueroa.

Foto: Instagram

Este contexto habría sido determinante para que finalmente no pudiera avanzar en el proceso de selección de La Granja VIP.

El nombre de Imelda Tuñón también ha aparecido en versiones relacionadas con otros programas de telerrealidad.

El periodista Gabo Cuevas comentó en el programa de Flor Rubio que la actriz habría sido contemplada para La Casa de los Famosos de Telemundo. Sin embargo, según lo señalado por el comunicador, presuntamente no habría conseguido avanzar después de las evaluaciones psicológicas y otras pruebas realizadas por la producción.

Mientras tanto, Imelda permanece fuera de La Granja VIP, aunque sus propias declaraciones dejan abierta la posibilidad de que en algún momento pueda volver a intentar formar parte de este tipo de proyectos.