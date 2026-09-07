Premio de La Granja VIP 2026: esta es la cantidad que recibirá el ganador

La Granja VIP 2026 comenzó su segunda temporada con celebridades dispuestas a enfrentar pruebas, nominaciones y conflictos para conquistar un millonario premio tras varias semanas encerrado.

Adal Ramones, conductor principal del reality, confirmó que el premio será el mismo que se entregó durante la primera edición. La cifra coloca al programa por debajo de La Casa de los Famosos México, competencia que ofrece el doble de dinero a su vencedor.

Foto: Instagram La Granja VIP

¿Cuánto dinero ganará el vencedor de La Granja VIP 2026?

La persona que llegue hasta la final y consiga la mayoría de los votos del público recibirá un premio de 2 millones de pesos. Para conseguirlo, deberá superar las dinámicas semanales y evitar ser eliminada de la competencia.

Sin embargo, el dinero anunciado está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Después de considerar la cuota fija y la tasa correspondiente a los premios, se estima que podrían descontarse alrededor de 938 mil 914 pesos.

El reality show llega con una segunda temporada este 2026 Instagram

De esta manera, el ganador de La Granja VIP 2026 recibiría aproximadamente un millón 61 mil 85 pesos. La cantidad definitiva puede variar dependiendo del cálculo fiscal que se realice al momento de entregar el premio.

¿Qué reality ofrece el premio más grande?

La segunda temporada de La Granja VIP competirá por la audiencia con la cuarta edición de La Casa de los Famosos México. Una de las principales diferencias entre ambos programas se encuentra en el dinero destinado a sus respectivos ganadores.

Foto: Instagram La Granja VIP

Mientras La Granja VIP ofrece 2 millones de pesos, La Casa de los Famosos México mantiene un premio de 4 millones de pesos. Esta última cantidad se ha entregado desde la primera temporada del reality.

¿Quiénes participan en La Granja VIP 2026?

En esta nueva temporada, el público podrá seguir a personalidades relacionadas con la actuación, la música, la televisión, la comedia, los realities y las redes sociales.

Los 14 participantes confirmados son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras “el Bicolor”, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis “la Bebeshita”, Abigail Pak “la Coreañera”, Natalia Alcocer y Manelyk González.

Instagram: La Granja Vip

Adal Ramones encabeza la conducción, acompañado por Kristal Silva como co conductora. Por su parte, Mallezaa está al frente de los contenidos digitales del programa.

El panel de críticos está integrado por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero, quienes comentarán los retos y los conflictos que ocurran durante la convivencia.

¿Cómo se decidirá al ganador de La Granja VIP 2026?

Cada semana, los concursantes deberán participar en diferentes actividades que definirán al capataz, a los nominados y a la persona que abandone la competencia.

Lunes: El Capataz

Los granjeros, con excepción de los peones, se enfrentan en una prueba física o mental. Quien gane obtiene inmunidad, una habitación privada y la posibilidad de repartir las tareas entre sus compañeros.

Martes: El Duelo

El capataz selecciona a un peón y a un granjero para competir en un reto. La persona que pierda queda nominada automáticamente.

Miércoles: La Asamblea

Los participantes, excepto el capataz, nominan públicamente a uno de sus compañeros y explican las razones de su decisión. Quienes reciban más menciones pasan a la placa de nominados.

Jueves: La Salvación

Los concursantes en riesgo participan en una nueva prueba. El ganador queda fuera de la placa y obtiene el beneficio de La Traición.

Viernes: La Traición

La persona que ganó La Salvación puede retirar a un participante de la lista de nominados, pero debe colocar en su lugar a otro granjero que no se encontraba en riesgo.

Domingo: Gala de Eliminación

Durante la gala de las 20:00 horas, el participante con menos votos del público abandona el reality. Antes de salir, puede utilizar “El Legado”, con el que nomina directamente a uno de sus compañeros para la siguiente semana.

La segunda temporada puede verse por canal 1, mientras que Disney+ cuenta con la transmisión en vivo las 24 horas para seguir todo lo que sucede dentro de la granja.