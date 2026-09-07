Muere Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas, a los 84 años

El periodismo de espectáculos está de luto. Este lunes 7 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Jesús “Chucho” Gallegos, reconocido periodista y fundador de la revista TVyNovelas, quien murió a los 84 años.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien recordó a Gallegos como uno de sus maestros y destacó la importancia que tuvo en su trayectoria dentro del periodismo de espectáculos.

Foto: Facebook TVyNovelas

¿De qué murió Chucho Gallegos?

De acuerdo con la información que trascendió sobre sus últimos días, el periodista permaneció hospitalizado debido a una infección provocada por una bacteria.

Su estado de salud se habría complicado a consecuencia de hemorragias internas que le ocasionaron una pérdida considerable de sangre. Finalmente, este lunes se confirmó su muerte.

Gustavo Adolfo Infante fue quien informó públicamente sobre la muerte de Chucho Gallegos a través de su cuenta de X.

El comunicador compartió un mensaje en el que lamentó profundamente la partida de quien fuera su maestro y amigo, además de reconocer la trayectoria que construyó dentro del periodismo de espectáculos.

Estoy en posibilidades de confirmarles que alrededor de las 7pm de este lunes 7 de septiembre falleció el gran periodista Chucho Gallegos, fundador de la revista TVyNovelas y maestro mío”, escribió Infante.

En su publicación también se despidió de Gallegos con un mensaje de afecto: “El ‘Chicuelo’ fallece a los 84 años de edad. Hasta siempre amigo”.

DE ÚLTIMO MOMENTO: MUERE CHUCHO GALLEGOS

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https://t.co/35h1JZ7et1 vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE TV (@GAINFANTE) September 8, 2026

¿Quién fue Chucho Gallegos?

Chucho Gallegos fue una figura reconocida dentro del periodismo de espectáculos en México y estuvo al frente de uno de los proyectos editoriales más importantes de este ámbito: TVyNovelas.

Su trabajo contribuyó a consolidar un espacio especializado en información sobre celebridades, televisión y entretenimiento, por lo que su nombre quedó ligado a varias generaciones de periodistas y lectores.

Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de reconocimiento hacia su trayectoria comenzaron a surgir entre quienes compartieron con él dentro de la industria del entretenimiento y el periodismo.

Su legado permanece vinculado a una época importante de la prensa de espectáculos en México y a la formación de comunicadores que encontraron en él una referencia profesional.