Jenni Rivera emociona de nuevo a sus fans con un álbum que rescata una noche histórica

Quince años después de una de las presentaciones más importantes de su trayectoria, Jenni Rivera vuelve a estar presente en la música con el lanzamiento de un álbum que recupera, por primera vez de manera íntegra, aquella memorable noche en Los Ángeles.

¿Qué concierto de Jenni Rivera fue recuperado?

El material lleva por título Mírame Desde Staples Center (En Vivo Desde Los Ángeles 2011) y reúne 45 canciones grabadas durante el espectáculo que la cantante ofreció el 3 de septiembre de 2011 en el entonces Staples Center, actualmente conocido como Crypto.com Arena.

Foto: Instagram Jenni Rivera

La presentación tuvo un significado especial para la llamada “Diva de la Banda”, pues Rivera hizo historia al convertirse en la primera mujer dedicada a la música regional mexicana en lograr un lleno total en este importante recinto.

Ahora, sus seguidores pueden escuchar el concierto completo, con una duración aproximada de tres horas, a través de las principales plataformas digitales de música.

Foto: Instagram Jenni Rivera

¿Qué canciones forman parte del álbum?

El repertorio permite recordar diferentes etapas del estilo musical de Jenni Rivera, quien durante aquella presentación recorrió géneros como la banda, el mariachi y la música norteña.

Entre los temas incluidos se encuentran algunos de los éxitos que marcaron su carrera y que continúan siendo reconocidos por sus seguidores, entre ellos De Contrabando, La Gran Señora, No Llega El Olvido, Mírame, Mudanzas y Ovarios.

El lanzamiento también recupera momentos especiales que la cantante compartió con otras reconocidas intérpretes.

Foto: Instagram Jenni Rivera

¿Con quiénes compartió el escenario Jenni Rivera?

Uno de los atractivos del concierto son las colaboraciones que forman parte del repertorio. Olga Tañón acompañó a Jenni Rivera para interpretar Basta Ya, mientras que Alejandra Guzmán participó en una combinación de A Escondidas y Hacer El Amor Con Otro.

Estas participaciones quedaron registradas como parte de una noche que reunió diferentes estilos y personalidades de la música.

¿Dónde se puede escuchar el concierto completo?

Mírame Desde Staples Center (En Vivo Desde Los Ángeles 2011), ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales.

Además del lanzamiento musical, también se prepararon contenidos audiovisuales relacionados con la presentación, por lo que los seguidores de Jenni Rivera pueden encontrar videos del concierto en YouTube.

El proyecto fue realizado por Jenni Rivera Enterprises, compañía encabezada por Jacqie Rivera, hija de la cantante, en colaboración con Virgin Music Group.

La publicación forma parte de los esfuerzos por conservar y compartir materiales que forman parte del legado musical de Jenni Rivera, permitiendo que nuevas generaciones conozcan algunas de las presentaciones más importantes de su carrera.

Para sus seguidores, este lanzamiento representa la oportunidad de regresar a una de las noches más significativas de la trayectoria de la cantante y escuchar nuevamente un espectáculo que, 15 años después, continúa formando parte de su legado.