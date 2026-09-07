Fiscal Alcalde: Diego "N" tenía dos carpetas de investigación en Fiscalía CDMX

Diego “N” quien fue vinculado a proceso por el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia, ya tenía dos carpetas de investigación en la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, así lo informó la fiscal Bertha Alcalde.

“Hay dos carpetas de investigación, bueno una averiguación previa que se identifica ya del año 2007 por violencia familiar y una más vinculada al delito de amenazas -presentada por- una persona, una mujer de la tercera edad, que denuncia a esta persona este mismo año” dijo Alcalde.

En la conferencia encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, la fiscal Alcalde comentó sobre el caso: “lamentamos este atroz asesinato y hemos estado en total coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizando inspecciones y algunos actos de investigación que se han solicitado por colaboración”.

Aunque detalló que que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informar sobre los avances de la investigación sobre el multihomicidio.

El fin de semana que acaba de pasar, fans de Camilo Séptimo se reunieron en el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia para llevar flores, pancartas, tributos y cantar canciones para homenajear a Honas, como le decían sus compañeros de banda y sus amigos más cercanos.

La audiencia inicial de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su probable participación en el asesinato de cuatro personas en Atizapán de Zaragoza FGJEM

Desde que reaccionaron y lamentaron el asesinato de su compañero, la banda no ha cancelado oficialmente las fechas que se anuncian en su página web y que continuarían con su actual gira por Ciudad Juárez, Naucalpan, Ciudad Neza, Pachuca y otras ciudades al interior del país.