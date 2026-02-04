"En shock": Lucía Méndez revela cómo vivió los últimos momentos de Pedro Torres

Conmovida y aún procesando la pérdida, Lucía Méndez se encontró con los medios de comunicación a las afueras de una misa dedicada a la memoria de Pedro Torres. Ahí, la actriz y cantante habló desde la vulnerabilidad y compartió detalles inéditos de los últimos momentos que pasó con quien fuera su esposo y una figura clave en su vida personal y profesional.

Lloras muchísimo, o sea, todo el tiempo estás mal, sales en shock, confesó Lucía Méndez, describiendo el estado emocional en el que quedó tras la muerte del productor.

Lucía Méndez habla de la enfermedad de Pedro Torres

Lucía Méndez explicó que Pedro Torres padeció esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que avanzó de forma implacable en aproximadamente seis meses. La actriz no escatimó en describir la crudeza del padecimiento, dejando claro que no se trata solo de una lucha médica, sino humana.

Es una enfermedad que termina asfixiándote, no puedes hablar, no puedes caminar, no puedes comer, no puedes hacer nada, te paraliza, relató.

Lucía Méndez lo acompañó hasta el final

A pesar del dolor, Lucía Méndez destacó que ella, su hijo y las personas cercanas a Pedro Torres nunca lo dejaron solo. Para la actriz, acompañarlo fue un acto de amor y compromiso, incluso después de que su relación sentimental había terminado años atrás.

Todo el tiempo estuvimos con él, todo el tiempo lo animamos. Cuando hablaba, perfecto; cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros, recordó.

Lucía Méndez aseguró que, aunque la pérdida es devastadora, existe una sensación de paz al saber que Pedro Torres ya no sufre. “Cuando este ser humano muere, no es que estés contento, pero sientes paz y le das muchas gracias a Dios por su misericordia”, expresó.

Una relación marcada por el cariño y el respeto

Lucía Méndez y Pedro Torres estuvieron casados durante varios años, una relación que, aunque terminó en separación, nunca se rompió desde el afecto y el respeto. Él fue un reconocido productor de televisión, creador de formatos exitosos y una figura influyente en la industria del entretenimiento en México.

La actriz, protagonista de telenovelas icónicas como Viviana y Amor de nadie, dejó claro que el vínculo emocional entre ambos trascendió el matrimonio. Siempre hubo cariño, dio a entender, sin entrar en polémicas ni detalles innecesarios.

El alto costo de vivir con ELA

Lucía Méndez también aprovechó el momento para visibilizar la realidad de quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica. Además del desgaste físico y emocional, subrayó el elevado costo económico que implica enfrentar esta enfermedad.

Yo le deseo lo mejor a la gente que tiene esta enfermedad, porque aparte es muy cara, comentó.

Una despedida desde el amor

Lucía Méndez no ofreció más declaraciones, pero sus palabras bastaron para retratar una despedida llena de dolor, amor y humanidad. La muerte de Pedro Torres no solo deja un vacío en la televisión mexicana, sino también en la vida de quienes lo acompañaron hasta el final, especialmente en la de una mujer que, aun siendo su exesposa, eligió estar presente hasta el último respiro.

