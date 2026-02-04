The Cardigans en CDMX: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

The Cardigans, el grupo originario de Suecia y que se hizo famoso en la década de los 90’s, regresará a México para dar un concierto frente a miles de fans que esperan con ansías verlos en vivo y escuchar sus grandes éxitos.

Si eres seguidor de The Cardigans y asistirás al concierto que darán en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles de su próximo show en el que sin duda podremos escuchar temas como “Lovefool” o “My favourite Game”.

¿Cuándo y dónde se presentará The Cardigans en CDMX?

The Cardigans llegará a la CDMX para dar un show con el que sin duda sorprenderá a sus fans.

La banda se estará presentando el próximo 6 de febrero en el Pepsi Center de la CDMX. Se espera que el concierto empiece a las 9:00 PM.

¿Cómo llegar al Pepsi Center?

Para poder llegar al Pepsi Center, el cual se encuentra en Dakota s/n, Ciudad de México, Benito Juárez México, justo atrás del World Trade Center, por lo que si llegas en coche podrás estacionar tu auto ahí, aunque recuerda que tiene un costo.

Por otra parte, si llegas en transporte público puedes hacerlo por el metrobús de la línea 1, el cual recorre todo Insurgentes. Deberás bajarte en la estación Poliforum y después caminar alrededor de cinco minutos.

Si usas más el metro, te comentamos que la estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café). Después deberás caminar sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center o, para evitar la caminata de aproximadamente 10 minutos, puedes usar el metrobús, subirte en la estación Chilpancingo con dirección al Caminero y bajarte en Poliforum.

Probable setlist de The Cardigans en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que The Cardigans interprete en su concierto de CDMX.

Your New Cuckoo

Hey! Get Out of My Way

Daddy's Car

Sick & Tired

Gordon's Gardenparty

Travelling With Charley

And Then You Kissed Me

For What It's Worth

Erase/Rewind

Happy Meal II

Beautiful One

Communication

Iron Man

Lovefool

Rise & Shine

I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer

Carnival

My Favourite Game

