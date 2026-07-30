George Clooney y su esposa abandonan su casa en Francia por incendio forestal

George Clooney y su esposa, Amal, decidieron evacuar como medida de precaución la finca donde viven con sus hijos en el sureste de Francia, debido a un incendio forestal que se desató cerca de su propiedad y cuyo avance mantiene en alerta a la región.

Francia lucha desde hace una semana contra algunos de los peores incendios forestales de la historia reciente del país. El más importante ha arrasado 42 mil hectáreas en el suroeste del país.

Grosby

Los Clooney, quienes tienen gemelos de nueve años, son dueños del Domaine du Canadel, una finca con viñedos de 170 hectáreas cerca de la localidad de Brignoles, donde se desató un incendio el miércoles por la noche.

"En este momento no tenemos idea de si nuestra hermosa casa logrará sobrevivir a este terrible momento", dijo la pareja en una carta dirigida al alcalde de Brignoles, citada por la revista People.

La pareja dijo que espera que todos sus vecinos se mantengan a salvo.

AFP

"Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase en nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y contribuiremos a su recuperación", decía la carta.

Las autoridades confirmaron la autenticidad de la carta. El alcalde señaló que la famosa pareja no estaba obligada a evacuar, pero decidió abandonar la propiedad como medida de precaución.

Amal y George Clooney

La finca de los Clooney incluye una casa solariega del siglo XVIII, un estanque, una piscina y viñedos, todo ello ubicado en una propiedad de 170 hectáreas.

El incendio en Brignoles ha arrasado 130 hectáreas y ha obligado a más de 600 personas a evacuar, según informaron los bomberos y las autoridades. La mayoría de las personas pudieron regresar a sus hogares el jueves.

El jueves, 270 bomberos seguían desplegados, con el apoyo de cuatro helicópteros cisterna. Cuatro bomberos resultaron heridos.

Con información de AFP.