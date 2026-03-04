i-dle regresa a México: fecha y cuándo comprar boletos para su concierto

I-dle tiene buenas noticias para todos sus fans en México, ya que esta mañana se anunció que la agrupación femenina de K-pop llegará a México por segunda ocasión, esta vez con su gira “i-dle World Tour [Syncopation]”.

Si eres fan de i-dle, aquí te contamos todos los detalles que debes saber de su próxima visita al país para que no te quedes sin verlas y cantar a todo pulmón sus grandes éxitos.

¿Cuándo y dónde se presentará i-dle en CDMX?

I-dle llegará a México y se presentará específicamente en la Ciudad de México el próximo 16 de agosto.

Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi y Shuhua se presentará en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la preventa de boletos para i-dle en México?

Si no te quieres perder el regreso de i-dle a México, te contamos que la preventa de boletos para su show en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será la Beyond, a la cual tendrán acceso aquellos que sean clientes exclusivos de Banamex. Podrás comprar tus boletos el 6 de marzo a las 9:00 AM en Ticktemaster.

La siguiente venta será la Priority, también exclusiva para ciertos clientes de dicho banco. Esta preventa se realizará el 9 de marzo a las 9:00 AM en Ticketmaster.

La preventa Banamex, la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de débito o crédito de dicho banco tendrán la oportunidad de conseguir sus entradas el 10 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Finalmente, la venta general, con la que podrás conseguir tus boletos con cualquier tarjeta, será el 11 de marzo a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos, pero se espera que antes de la venta Ocesa comparta la información necesaria, así que deberemos estar al pendiente de cualquier información que compartan.

Por ahora tampoco se sabe si habrá paquetes VIP para el concierto de i-dle en México.

