Emma Watson y sus ex novios antes de ser vinculada con el ex de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères

La vida sentimental de Emma Watson vuelve a ocupar titulares tras las recientes apariciones de la actriz británica junto al empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères.

Ambos fueron vistos recientemente en destinos exclusivos como los Alpes franceses y Punta Mita, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance. De acuerdo con la revista Quién, el empresario también habría llevado a la actriz a una cena en el restaurante Mendl, donde fueron captados durante una cita.

Aunque ninguno ha confirmado públicamente la relación, las imágenes difundidas por medios han reactivado el interés por la vida privada de la protagonista de 'Harry Potter'. A lo largo de los años, Watson ha mantenido sus relaciones con discreción, pero varias parejas —entre compañeros universitarios, actores y empresarios— han sido vinculadas sentimentalmente con ella.

Gonzalo Hevia Baillères es un empresario mexicano vinculado recientemente con Watson. Quién

Gonzalo Hevia Baillères y el rumor que rodea a Emma Watson

Las versiones sobre un posible vínculo entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères tomaron fuerza después de que ambos fueran captados juntos en distintos momentos, incluso en una imagen en la que aparecen besándose.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido comentarios públicos sobre estas versiones.

Gonzalo Hevia Baillères es identificado como heredero de una de las familias empresariales más influyentes de México. También es fundador de la empresa tecnológica HBeyond, con operaciones en ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad de México.

Además de su actividad empresarial, su nombre ha aparecido en medios de entretenimiento por su supuesto vínculo anterior con la cantante Belinda, lo que incrementó el interés mediático cuando surgieron los rumores que ahora lo relacionan con Watson.

El rumor de romance entre Emma Watson y Gonzalo Hevia (Foto: Quien)

Tom Ducker y los primeros romances de Emma Watson

Antes de convertirse en una de las actrices jóvenes más reconocidas del cine internacional, Emma Watson vivió su primera relación conocida durante la adolescencia. Su pareja en ese periodo fue Tom Ducker, un jugador de rugby británico.

El romance ocurrió en los años en que Watson comenzaba a consolidarse como Hermione Granger en la saga Harry Potter. La relación terminó cuando la creciente exposición mediática de la actriz comenzó a modificar sus dinámicas personales.

Posteriormente, la actriz fue vinculada con el empresario británico Francis Boulle, conocido por su participación en el reality 'Made in Chelsea'. El romance fue breve y ocurrió en 2008.

Boulle explicó años después que decidió priorizar su carrera. Según versiones difundidas por medios británicos, el empresario optó por mantener distancia mientras su vida profesional avanzaba.

La actriz británica ha mantenido su vida sentimental con discreción. Foto: Tumblr

Relaciones durante su etapa universitaria

Una parte importante del historial sentimental de Emma Watson está ligada a su etapa académica. Mientras estudiaba en la Universidad de Oxford y posteriormente en Brown, mantuvo relaciones con compañeros del entorno universitario.

Uno de ellos fue Will Adamowicz, con quien sostuvo un romance durante más de un año. Ambos fueron vistos juntos en algunos eventos estudiantiles antes de separarse en 2013.

La ruptura fue confirmada por su representante en declaraciones retomadas por E! News, quien señaló:

“Emma y Will se separaron el verano pasado y ya no tienen contacto”.

Posteriormente, Watson inició una relación con Matthew Janney, jugador de rugby y también estudiante en Oxford. La pareja fue vista por primera vez en enero de 2014 durante unas vacaciones en el Caribe.

Tras la separación, Watson habló sobre el impacto emocional que tuvo la ruptura. En una entrevista con Vogue UK declaró:

“Me sentí muy incómoda. Hice un retiro de silencio en las Montañas Rocosas de Canadá para ayudarme a asimilar la ruptura de la relación”.

Emma Watson ha sido vinculada con actores, empresarios y estudiantes. (Foto: Grosby Group)

Empresarios, actores y vínculos más recientes

Después de sus años universitarios, la actriz fue relacionada con distintas figuras del entretenimiento y del mundo empresarial. Uno de los romances más comentados fue con William “Mack” Knight, emprendedor tecnológico.

Durante ese periodo, Watson defendió su decisión de mantener su vida privada lejos del espectáculo mediático. En entrevista con Vanity Fair explicó:

“No puedo hablar de mi novio en una entrevista”.

La actriz también añadió en esa conversación: “He notado que, en Hollywood, con quién sales se involucra en la promoción de tu película y se convierte en parte del espectáculo y el circo”.

Entre otros nombres vinculados a Watson figuran el actor Johnny Simmons, su coprotagonista en 'The Perks of Being a Wallflower', el cantante Chord Overstreet y el empresario Leo Robinton, con quien mantuvo una relación durante varios años.

En años recientes también fue vista con Brandon Green, hijo del empresario británico Philip Green, y con Kieran Brown, estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford, con quien fue fotografiada en 2024.

Aunque algunos de estos romances fueron confirmados y otros quedaron en el terreno de la especulación mediática, todos reflejan un patrón constante en la vida de Watson: mantener su vida sentimental con la mayor discreción posible.