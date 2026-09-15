¿Jesse y Joy se separan después de 20 años?; Jesse Huerta se tomará una pausa del dúo

Jesse y Joy sorprendieron a sus seguidores después de que Jesse Huerta anunciara que se alejará temporalmente del dúo para atender asuntos personales, convivir con su familia y cuidar de su bienestar. Aunque la noticia ha sido interpretada como una separación, el músico no confirmó el final definitivo del proyecto que comparte con su hermana.

Por medio de sus redes sociales, Jesse explicó que tomó la decisión de “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”. De esta manera, dejó claro que reducirá el ritmo de trabajo después de más de dos décadas de carrera junto a Joy.

IG: Jesseboy

Al referirse directamente a la agrupación, Jesse afirmó: “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida”. También agradeció a su hermana “por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”.

¿Jesse y Joy se separan definitivamente?

Hasta el momento, no se ha anunciado la ruptura definitiva de Jesse y Joy. La decisión corresponde a una pausa personal de Jesse Huerta, quien aseguró que “la música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán”.

Al explicar las razones de su alejamiento, el cantante señaló que la determinación nació “de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”. Por ello, pidió comprensión ante una etapa en la que desea priorizar aspectos de su vida que requieren mayor atención.

jesse y joy

Jesse cumplirá sus últimos compromisos con el dúo

Antes de comenzar esta pausa, Jesse Huerta continuará con las actividades que ya estaban programadas. El músico indicó que, “fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo”, cumplirá “con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra”.

Jesse seguirá acompañando a Joy durante las presentaciones confirmadas hasta esa fecha y posteriormente comenzará el periodo que dedicará a su familia y a su salud emocional.

Por ahora, el cantante no ha informado cuánto tiempo permanecerá fuera del dúo ni cuándo podría retomar sus actividades. Tampoco ha revelado qué pasará con Jesse y Joy después del concierto programado en Londres.

La carrera de Jesse y Joy

Mucho antes de alcanzar la fama, los hermanos comenzaron a escribir canciones y a experimentar con diferentes sonidos. De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, “Llegaste tú” fue la primera canción que crearon juntos, en 2001.

Su carrera profesional comenzó formalmente el 18 de abril de 2005, cuando firmaron un contrato de exclusividad con Warner Music México. Tiempo después lanzaron su primer disco, Ésta es mi vida, del cual se desprendió “Espacio sideral”, uno de los temas que los ayudaron a darse a conocer.

IG: Jesseboy

Con el paso de los años publicaron materiales como Electricidad y ¿Con quién se queda el perro?, este último considerado uno de los trabajos más exitosos de su trayectoria. Además, obtuvieron reconocimientos como los Latin Grammy y consolidaron su presencia dentro del pop en español.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Chocolate”, “Adiós”, “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Llorar”, “Dueles” y “Ecos de amor”. Sus letras sobre el amor y las rupturas los llevaron a conectar con diferentes generaciones en México y otros países.

¿Qué papel tiene Jesse Huerta dentro del grupo?

Aunque Joy es la voz más visible de la agrupación, Jesse ha sido una pieza fundamental en su sonido. A lo largo de su trayectoria ha participado como compositor, productor, corista e instrumentista, además de tocar la guitarra, el piano, la batería y las percusiones.

IG: Jesseboy

Su formación musical surgió principalmente de la práctica. Pese a no haber realizado estudios formales en esta disciplina, comenzó a grabar canciones en casa junto con su hermana hasta convertir aquella actividad en una carrera internacional.

Fuera del dúo, también presentó Jesse and the Supernovas, un proyecto con el que buscó explorar una identidad individual. Desde el principio aclaró que esta propuesta no pretendía reemplazar su trabajo con Joy, sino permitirle experimentar con otros caminos creativos.