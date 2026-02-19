Big Time Rush en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto

Big Time Rush es una boyband que se dio a conocer gracias a la serie de televisión del mismo nombre que era transmitida por Nickelodeon. Tras varios años, la agrupación continúa junta y dentro de poco estarán de regreso en México.

En esta ocasión, el grupo estará acompañado por Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, actores que también participaron en la serie. Si asistirás al concierto que darán como parte de su gira "In Real Life Worldwide", aquí te contamos los detalles.

Big Time Rush Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará Big Time Rush en el Palacio de los Deportes?

La boyband dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El concierto será este 13 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Se espera que el show de Big Time Rush dé inicio a las 8:00 PM.

Big Time Rush Instagram

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Big Time Rush Instagram

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Big Time Rush interprete en su concierto en la CDMX.

Big Time Rush

Windows Down

Amazing

Music Sounds Better

Superstar

Picture This

Shot in the Dark / Big Night

Like Nobody's Around

Cover Girl

You’re Not Alone

All Over Again

We Are

Giant Turd

Stuck

24/Seven

Famous / Oh Yeah

Any Kind of Guy

This Is Our Someday

Paralyzed

City Is Ours

Halfway There

Crazy for U

Untouchable

No Idea

Count On You

Worldwide

Get Up

Elevate

Blow Your Speakers

Run Wild

Love Me Love Me

Invisible / Time of Our Life

Nothing Even Matters

Song for You

I Know You Know

If I Ruled the World

Confetti Falling

Til I Forget About You

Boyfriend

PJG