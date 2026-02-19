Big Time Rush en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y qué saber del concierto
La boyband estará de regreso en nuestro país y aquí te contamos los detalles de su próximo concierto en la CDMX.
Big Time Rush es una boyband que se dio a conocer gracias a la serie de televisión del mismo nombre que era transmitida por Nickelodeon. Tras varios años, la agrupación continúa junta y dentro de poco estarán de regreso en México.
En esta ocasión, el grupo estará acompañado por Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, actores que también participaron en la serie. Si asistirás al concierto que darán como parte de su gira "In Real Life Worldwide", aquí te contamos los detalles.
¿Cuándo y dónde se presentará Big Time Rush en el Palacio de los Deportes?
La boyband dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El concierto será este 13 de febrero en el Palacio de los Deportes.
Se espera que el show de Big Time Rush dé inicio a las 8:00 PM.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Big Time Rush interprete en su concierto en la CDMX.
- Big Time Rush
- Windows Down
- Amazing
- Music Sounds Better
- Superstar
- Picture This
- Shot in the Dark / Big Night
- Like Nobody's Around
- Cover Girl
- You’re Not Alone
- All Over Again
- We Are
- Giant Turd
- Stuck
- 24/Seven
- Famous / Oh Yeah
- Any Kind of Guy
- This Is Our Someday
- Paralyzed
- City Is Ours
- Halfway There
- Crazy for U
- Untouchable
- No Idea
- Count On You
- Worldwide
- Get Up
- Elevate
- Blow Your Speakers
- Run Wild
- Love Me Love Me
- Invisible / Time of Our Life
- Nothing Even Matters
- Song for You
- I Know You Know
- If I Ruled the World
- Confetti Falling
- Til I Forget About You
- Boyfriend
PJG