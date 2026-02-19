¿De qué murió Peter Greene, actor de Pulp Fiction?; esto dice el informe forense

Peter Greene perdió la vida a los 60 años en diciembre del 2025 y según confirmó la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, ya se sabe la causa de su fallecimiento. El informe oficial se hizo público el 18 de febrero, casi dos meses después de que el actor fuera hallado sin vida en su departamento en Manhattan.

La noticia causó conmoción entre seguidores del cine y colegas que reconocían su trayectoria en distintas producciones de Hollywood.

Muerte rodeada de misterio: hallan sin vida a Peter Greene, actor de Pulp Fiction, a los 60

La información sobre su fallecimiento comenzó a circular luego de que autoridades atendieran un llamado en el Lower East Side de Nueva York. El 12 de diciembre de 2025, un vecino solicitó una revisión de bienestar tras notar movimientos inusuales dentro de la vivienda del actor.

Posteriormente, se confirmó su muerte y se inició la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

¿De qué murió Peter Greene?

Las autoridades forenses determinaron que la causa del fallecimiento fue una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial, lesión que provocó un sangrado fatal. El disparo afectó una arteria fundamental que suministra sangre al brazo, lo que derivó en la muerte del actor. El caso fue clasificado como accidente, de acuerdo con lo reportado por Variety, que citó los hallazgos oficiales.

El hecho de que la lesión comprometiera la arteria braquial fue determinante en el desenlace. Este tipo de daño puede causar una pérdida de sangre rápida y severa. Las autoridades concluyeron que no se trató de un acto intencional, sino de un accidente.

La carrera de Peter Greene en el cine

Originario de Nueva Jersey, Peter Greene comenzó su carrera en televisión a inicios de la década de 1990. Su salto a la fama ocurrió en 1994 cuando dio vida a Dorian Tyrell en La Máscara, película protagonizada por Jim Carrey. En esa producción interpretó al principal antagonista, un personaje que buscaba apoderarse de una máscara con poderes sobrenaturales.

Ese mismo año participó en Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino. En esta cinta encarnó a Zed, otro personaje con un perfil antagónico que dejó una impresión entre los espectadores.

Muerte rodeada de misterio: hallan sin vida a Peter Greene, actor de Pulp Fiction, a los 60

A lo largo de su trayectoria acumuló cerca de 100 créditos en cine y televisión, según reportó USA Today. Entre los títulos en los que participó se encuentran The Usual Suspects, Training Day y la serie Hawaii Five-0. Su presencia constante en producciones de distintos géneros lo consolidó como un actor de carácter dentro de la industria.

El último proyecto de Peter Greene

Antes de su fallecimiento, el actor trabajaba como coproductor y narrador del documental From the American People: The Withdrawal of USAID. Este proyecto abordaba el impacto de la ayuda humanitaria estadounidense en distintos países y reunía testimonios, entrevistas e investigación periodística.

Muerte rodeada de misterio: hallan sin vida a Peter Greene, actor de Pulp Fiction, a los 60

De acuerdo con su representante, Greene mantenía un fuerte compromiso con esta producción.

