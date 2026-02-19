Amanda Miguel podría hacer una colaboración con Belinda; "tiene mucho talento"

Amanda Miguel recientemente sorprendió al revelar que podría realizar una colaboración con Belinda, esto después de que ambas coincidieran en las grabaciones de “Mentiras, la serie” y haber participado en funciones especiales de la obra “Mentiras”.

En conferencia con varios medios de comunicación, la esposa de Diego Verdaguer, también aprovechó para defender a Belinda de quienes mencionan que no tiene voz para cantar los temas que interpreta ella como “Él me mintió”.

“No saben lo que dicen, la gente opina y te dice cualquier cosa. Para mí Belinda sí canta y canta muy bonito, tiene una voz preciosa de acuerdo a su cuerpito, de acuerdo lo que es ella y de acuerdo a su voz. Cada quien canta de acuerdo a su voz, ella sí tiene voz, canta en el tono mío, es hermosa y sí tiene mucho talento”.

En cuanto a grabar una canción con Belinda, Amanda Miguel mencionó que están en pláticas y aunque no dio muchos detalles, el tema podría ser una de sus canciones más aclamadas.

“Hay pláticas de eso (la colaboración) y se van a enterar muy pronto. Hay una canción muy bonita que ella quiere grabar y sí”.

Podría salir a la luz colaboración de Diego Verdaguer y Juan Gabriel

En otros temas, Amanda Miguel señaló que también está en pláticas la posibilidad de que salga a la luz una canción que grabaron Diego Verdaguer y Juan Gabiel.

“Yo estoy muy contenta porque se empezaron las conversaciones y espero que sea algo que pueda resolverse y es una lástima que dos grandes que quedaron, no pueda salir a la luz por un tercero que nomás tuvo ganas de parar cosas. Tengo fe”.

Finalmente, Amanda Miguel comentó que aún hay mucho material inédito que su esposo dejó grabado antes de morir, por lo que espera que sea lanzado en algún momento.

“Hay mucho material, hay muchas canciones que Diego no sacó y álbumes que tampoco ha sacado. Diego ha sido bastante cuidado y tiene cuatro años que se nos fue, pero para mí va a seguir vigente y va a seguir grabando duetos con otros artistas grandes también”.

