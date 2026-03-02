Hijo de Cher es arrestado tras altercado en escuela privada

Elijah Blue Allman, hijo menor de Cher y del fallecido músico Gregg Allman, enfrenta nuevos problemas legales.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el también músico fue arrestado el viernes en New Hampshire tras presuntamente provocar disturbios en la preparatoria privada St. Paul’s, institución con la que no tendría ningún vínculo.

Según información confirmada por la policía de Concord, los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la tarde, cuando Allman habría estado molestando a personas en el comedor del plantel. El hombre de 49 años fue acusado de cuatro delitos menores —dos cargos de agresión simple, allanamiento y amenazas— además de alteración del orden público, una infracción que en ese estado no se considera delito grave.

Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza mientras el caso continúa su curso en tribunales.

Cher no se ha pronunciado al respecto. Alamy

Este episodio judicial se produce en una etapa especialmente convulsa para el músico. En mayo de 2025, su esposa, Marieangela King, presentó la demanda de divorcio tras 12 años de una relación marcada por separaciones y reconciliaciones intermitentes. La detención también ocurre poco tiempo después de que Cher desistiera de una solicitud para obtener la tutela legal de su hijo.

Elijah Blue es fruto del matrimonio entre la cantante y el fallecido Gregg Allman. Aunque ha desarrollado una carrera dentro del rock y ha colaborado con agrupaciones como Korn y Thirty Seconds to Mars, su vida privada ha sido objeto constante de atención mediática, particularmente por la tensa dinámica con su madre y sus reconocidos problemas con las adicciones.