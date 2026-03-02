Bryan Adams en CDMX: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Bryan Adams es uno de los cantantes más reconocidos en el mundo y dentro de poco se presentará de nueva cuenta en México para reencontrarse con sus fans mexicanos que sin duda cantarán a todo pulmón las canciones del canadiense.

Bryan Adams dará un concierto en la Ciudad de México, el cual formará parte de su gira “Roll With the Punches” y si asistirás, aquí te contamos todos los detalles.

Instagram

¿Cuándo y dónde se presentará Bryan Adams en CDMX?

Bryan Adams estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México.

Será este 2 de marzo cuando el cantante se presente en este recinto a las 9:00 PM.

Instagram

¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.

La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.

Instagram

Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.

Probable setlist de Bryan Adams en la Arena Ciudad de México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Bryan Adams interprete en su próximo concierto en CDMX.

Bryan Adams dará un concierto en CDMX Instagram

Can't Stop This Thing We Started

Straight From the Heart

Kick Ass

Run to You

Somebody

Roll With the Punches

Do I Have to Say the Words?

18 til I Die

Please Forgive Me

It's Only Love

Shine a Light

Heaven

Never Ever Let You Go

This Time

Heat of the Night

Make Up Your Mind

You Belong to Me

Twist and Shout

Have You Ever Really Loved a Woman?

So Happy It Hurts

Will We Ever Be Friends Again

I Finally Found Someone

Here I Am

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

Summer of '69

Cuts Like a Knife

All for Love

PJG