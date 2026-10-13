¿Por qué se llaman Hombres G? El curioso origen detrás del nombre de la banda española

Con canciones como Devuélveme a mi chica, Venezia y El ataque de las chicas cocodrilo, Hombres G se convirtió en una de las agrupaciones más emblemáticas del pop-rock en español.

Desde los años 80, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina han conquistado escenarios y generaciones de fans a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, detrás de su nombre existe una historia que pocos conocen y que tiene mucho más que ver con el cine que con la música.

¿Cuál es el origen del nombre de Hombres G?

El origen del nombre se remonta a G Men, una cinta de cine negro estrenada en 1935 y protagonizada por James Cagney. La historia sigue a un abogado que decide incorporarse al servicio gubernamental para investigar el asesinato de un amigo.

David Summers se inspiró en una película de cine negro de 1935 para bautizar a la agrupación que conquistó a varias generaciones con sus canciones. IG hombresgoficial

En el filme, la expresión G-Men hace referencia a los agentes federales estadounidenses, particularmente a los integrantes del FBI. Aunque la trama policiaca parecía alejada del universo musical, la estética de aquella época cautivó a los integrantes de la agrupación.

Las historias de gánsteres, los personajes de carácter rebelde y la atmósfera de las películas en blanco y negro conectaban con la imagen desenfadada que buscaban proyectar como jóvenes músicos.

Así fue como David Summers encontró en el título de aquella producción la inspiración para bautizar al grupo. La traducción al español, Hombres G, terminó convirtiéndose en una marca reconocible para millones de seguidores.

¿Cómo se iba a llamar Hombres G antes de ser famosos?

Antes de encontrar su nombre definitivo, los músicos comenzaron a ensayar y a dar forma a sus primeras composiciones bajo la denominación de Los Bonitos Redford. Sin embargo, cuando llegó el momento de preparar sus primeros lanzamientos discográficos, tuvieron que tomar una decisión.

El nombre hace referencia a los G-Men, una expresión asociada con los agentes federales estadounidenses, particularmente los del FBI, que aparecen en la película que inspiró a la agrupación. IG hombresgoficial

En un video compartido en redes sociales, Dani Mezquita recordó cómo surgió la propuesta. Según explicó el guitarrista, David Summers llegó con la idea de utilizar el nombre inspirado en la película G Men, conocida en España como Contra el imperio del crimen.

La elección también estuvo relacionada con la prisa por cerrar los detalles de su primer sencillo. Aunque el nombre surgió casi de manera espontánea, los músicos decidieron apostar por él y continuar con sus planes.

Con el paso del tiempo, aquella decisión que parecía una solución práctica terminó convirtiéndose en parte fundamental de la identidad de una banda que ha dejado huella en la música en español.

Así comenzó la historia de Hombres G

La historia de Hombres G tomó forma a principios de los años 80. David Summers, Javier Molina y Rafa Gutiérrez coincidieron en los pasillos de Televisión Española en 1982, cuando participaban en un programa infantil navideño.

Hombres G comenzó a consolidarse a principios de los años 80, después de que sus integrantes coincidieran en Televisión Española y unieran sus intereses musicales. En 1985, su primer álbum impulsó una trayectoria llena de éxitos. IG hombresgoficial

Dani Mezquita se incorporó después y, en 1983, la formación comenzó a consolidarse bajo el nombre que conserva hasta hoy. Su primer álbum, titulado Hombres G, llegó al mercado español en 1985 y marcó el comienzo de una etapa de enorme popularidad.

Canciones como Devuélveme a mi chica y El ataque de las chicas cocodrilo impulsaron su éxito y los convirtieron en protagonistas de una década en la que sus conciertos reunían multitudes.

La conexión con el público fue tan intensa que sus presentaciones se volvieron famosas por la euforia de sus admiradoras, quienes incluso lanzaban prendas de ropa interior al escenario.

¿Qué relación tiene la película Sufre mamón con Hombres G?

La relación de Hombres G con el cine no terminó con la elección de su nombre. En 1987 llegó Sufre mamón, película dirigida por Manuel Summers, padre de David, que llevó parte del universo de la banda a la pantalla grande.

Hombres G construyó un repertorio inolvidable. Su éxito en los años 80 los convirtió en una de las bandas más populares del pop-rock en español. IG hombresgoficial

El nombre de la cinta proviene de la frase más emblemática del tema "Devuélveme a mi chica", escrito y compuesto por David Summers. Asimismo, el argumento central se inspira en los líos sentimentales, la rivalidad y la actitud rebelde que dieron vida a dicha canción.

Décadas después, el grupo continúa reuniendo a seguidores de distintas edades y manteniendo vivo un repertorio que forma parte de la memoria musical de España y Latinoamérica.