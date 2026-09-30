El historial amoroso de Jorge Kahwagi: Las famosas que conquistó

La vida romántica de Jorge Kahwagi Macari fue tan intensa como su vida deportiva, empresarial y en el mundo de los espectáculos, especialmente en este último encontró importantes relaciones con las que estableció una conexión y que fueron centro de atención.

Jorge Kahwagi no solo era reconocido por su papel como político, sino también por su presencia en programas como Big Brother, así como su participación en un ring de boxeo.

Los mediáticos romances de Jorge Kahwagi

Su paso por los foros de televisión, pero en especial su presencia en un reality show, le permitieron tener un mayor acercamiento con mujeres dentro de la farándula, aunque desde antes ya había establecido amistades y acercamientos gracias al círculo en el que se manejaba.

Fue justo su presencia en Big Brother donde conjuntó una importante química con Paty Muñoz como compañera de la casa y con quien después se le vinculó en una relación fugaz en 2004.

A ella le siguió otro romance corto y muy comentado con Ana Bárbara, la Reina Grupera. Según gente allegada a la relación, ambos tenían una importante química que hacía pensar que prosperaría a algo más serio, pero las agendas de ambos, especialmente de la cantante, complicaron que pudieran seguir y decidieron tomar caminos separados.

Ana Bárbara y Jorge Kahwagi mantuvieron una relación Instagram

Marlene Favela, reconocida por sus trabajos en novelas como DKDA o Rubí, fue una de las relaciones más fuertes de Jorge Kahwagi llegando a comprometerse. Sin embargo, al igual que en las dos ocasiones anteriores, la historia no prosperó y la relación concluyó en el 2010.

Los rumores sobre otros romances

Mientras que las relaciones anteriores fueron conocidas, existieron otras que hasta la fecha son un misterio, pero que resonaron en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, el nombre de Belinda estuvo vinculado, pero la cantante y actriz decidió poner un alto a las especulaciones con un mensaje en redes sociales en su momento.

Martha Julia también fue parte de estos rumores en el 2004 luego de haber finalizado con Gabriel Soto, pero nunca existió una confirmación de ninguno de los dos.