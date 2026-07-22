No solo existen Kate y Verónica... ¡Conoce al hijo "OLVIDADO" de Eric del Castillo!

Cuando se habla de la familia de Eric del Castillo, es casi inevitable pensar en Kate del Castillo y Verónica del Castillo, dos mujeres que han construido exitosas carreras dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, existe un integrante de la familia quien ha permanecido alejado de los reflectores: el hijo mayor del reconocido actor.

¿Cómo se llama el hijo mayor de Eric del Castillo?

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Eric del Castillo se ha consolidado como uno de los primeros actores más importantes de México. Desde sus inicios en el teatro durante los años cincuenta hasta convertirse en una figura indispensable de las telenovelas, el histrión ha construido un legado artístico que también inspiró a dos de sus hijas a seguir sus pasos.

La relación entre Ponciano y sus medias hermanas nunca ha sido tan cercana como al actor le gustaría. Mezcalent

Kate del Castillo alcanzó fama internacional gracias a producciones como La Reina del Sur, Ingobernable, Bajo la misma piel y Jane the Virgin, mientras que Verónica del Castillo desarrolló una destacada carrera como periodista, presentadora, escritora y conferencista, colaborando con importantes espacios informativos tanto en México como en Estados Unidos.

Pero antes de formar la familia que hoy muchos conocen, Eric del Castillo vivió un primer matrimonio con la actriz dominicana Roxana Billini Santamaría. Fruto de esa relación nació, en 1965, su primogénito: Esteban Eduardo Ponciano del Castillo-Negrete Billini.

¿A qué se dedica Ponciano del Castillo?

A diferencia de sus famosas hermanas, Ponciano nunca mostró interés por el mundo del espectáculo. Decidió construir su propio camino y estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la UNAM. Actualmente ejerce como abogado y reside en Cuernavaca, donde ha formado su propia familia.

Ponciano del Castillo decidió mantenerse alejado de los reflectores y construyó una carrera como abogado. Captura de pantalla

Precisamente esa decisión de mantenerse alejado de la vida pública ha provocado que muy pocas personas sepan de su existencia. Mientras Kate y Verónica suelen aparecer constantemente en entrevistas y eventos públicos, Ponciano ha preferido conservar un perfil completamente discreto.

¿Por qué Ponciano del Castillo no se lleva con sus hermanas?

El propio Eric del Castillo ha reconocido en distintas ocasiones que mantiene una buena relación con su hijo mayor, aunque lamenta profundamente que no exista una convivencia cercana entre sus tres hijos.

Verónica del Castillo mantiene más contacto con su hermano mayor que Kate, quien vive desde hace años en Estados Unidos. Mezcalent

Hace algunos años, durante una entrevista para De Primera Mano, el actor habló con sinceridad sobre este tema, confesando que Ponciano ha preferido mantenerse apartado del resto de la familia.

Tengo un hijo de mi primer matrimonio, Ponciano. Vive en Cuernavaca, es licenciado, tengo dos nietos. Él ha preferido mantenerse apartado de nosotros. A veces nos reunimos para comer, algunas veces viene a México y otras soy yo quien va a visitarlo. Lo quiero mucho", expresó.

Aunque aclaró que entre sus hijos no existen enfrentamientos ni conflictos abiertos, sí reconoció que la relación nunca ha sido tan cercana como él hubiera deseado.

Según explicó, Verónica mantiene mayor comunicación con Ponciano, mientras que la convivencia con Kate es prácticamente inexistente, en gran parte porque la actriz reside desde hace varios años en Estados Unidos.

El sueño de Eric del Castillo

El actor también ha reconocido que esta situación representa uno de los temas más dolorosos dentro de su vida familiar, pues siempre soñó con ver a sus hijos unidos. En otra conversación, recordó incluso que el divorcio de su primer matrimonio sigue siendo una herida que carga desde hace décadas.

Me enamoré mucho de esa persona, nos casamos, tuvimos un hijo... A un hijo le quité un hogar", confesó en una ocasión, mostrando el arrepentimiento que aún siente por aquella etapa de su vida.

Eric del Castillo ha confesado que uno de sus mayores deseos es ver unidos a sus tres hijos. Mezcalent

Por su parte, Kate Trillo, esposa de Eric del Castillo y madre de Kate y Verónica, también llegó a revelar que nunca logró construir una relación cercana con Ponciano. Incluso admitió que el contacto entre ambos prácticamente desapareció con el paso del tiempo y que, pese a diversos intentos de acercamiento, nunca consiguieron fortalecer el vínculo.

Sin embargo, lejos de alimentar polémicas, Eric del Castillo ha preferido hablar del tema con respeto y esperanza. El primer actor ha reiterado que su mayor deseo es que algún día sus hijos logren convivir con mayor cercanía y dejar atrás cualquier distancia que exista entre ellos.

Siempre hay un prietito en el arroz. He luchado para que exista una excelente relación entre ellos, pero las cosas no se han dado. Tengo la esperanza de que algún día se arreglen antes de mi partida", expresó conmovido.

Por ahora, Ponciano permanece fiel a la vida que eligió hace décadas: lejos de los reflectores, dedicado a su profesión y manteniendo un bajo perfil, convirtiéndose así en el integrante menos conocido de uno de los apellidos más famosos del espectáculo mexicano.