¡Teresa Mendoza está de regreso! Esto es lo que ya se sabe de la La Reina del Sur 4

Kate del Castillo confirmó el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español. Teresa Mendoza volverá a la pantalla con una nueva entrega de La Reina del Sur, producción que desde hace más de una década logró consolidarse como un fenómeno internacional y una de las franquicias más exitosas de Telemundo.

El anuncio despertó expectativa entre los seguidores de la serie, quienes durante años especularon sobre la posibilidad de una continuación tras el cierre de la tercera temporada. Ahora, la actriz mexicana reveló que las grabaciones de la cuarta entrega ya comenzaron y que parte del elenco original volverá a integrarse a la historia.

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: el regreso de Teresa Mendoza Captura de pantalla.

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de La Reina del Sur?

El anuncio oficial ocurrió durante la presentación del Upfront 2026-2027 de Telemundo, evento en el que la cadena reveló algunos de los proyectos que formarán parte de su programación, entre ellos La Reina del Sur.

Después de cuatro años del estreno de la tercera temporada, Kate del Castillo regresará a los foros y locaciones para iniciar las grabaciones de la nueva entrega.

En el Upfront, se adelantó que la historia continuará explorando la vida de Teresa Mendoza, personaje inspirado en la novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte, cuya obra se convirtió en referencia de las series criminales latinoamericanas.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video en el que confirmó la noticia y expresó su emoción por retomar el personaje.

Estoy muy feliz de anunciarles algo que hemos esperado durante cinco años.

En el video también mostró el libreto de la nueva entrega. En la portada se alcanza a leer el título La Reina del Sur IV: El Origen, correspondiente al capítulo 001, llamado Nacer de Nuevo, escrito por Pablo Illanes.

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: el regreso de Teresa Mendoza Captura de pantalla.

Entre las páginas del libreto aparecen nombres ya conocidos por los seguidores de la serie, como Oleg, Sofía, Faustino, Genoveva y Teresa. Además, se observa que parte de la historia se desarrollará en la Ciudad de México y que algunas escenas del primer episodio tendrán como locación un supuesto Palacio Nacional.

Kate del Castillo tampoco apareció sola en el anuncio. Después de mostrar el guion, la actriz giró la cámara para presentar a algunos de sus compañeros de reparto. Aunque el video dura apenas unos segundos, se logra distinguir a Antonio Gil, quien interpreta a Oleg Yosikov, e Isabella Sierra, actriz que da vida a Sofía Mendoza, hija de Teresa Mendoza.

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: el regreso de Teresa Mendoza Captura de pantalla.

Teresa Mendoza se mantiene como fenómeno internacional

Desde su estreno en 2011, La Reina del Sur logró posicionarse como una de las franquicias más importantes de la televisión hispana.

En la primera temporada, Kate del Castillo interpreta a Teresa Mendoza, una joven sinaloense que huye a España después del asesinato de su novio, “El Güero” Dávila. Con el paso del tiempo, el personaje se involucra en el mundo del narcotráfico hasta convertirse en una de las figuras criminales más poderosas.

La segunda temporada llegó casi 10 años después, en 2019. La trama ocurre ocho años después del desenlace original y muestra a Teresa viviendo escondida en Italia. Sin embargo, el secuestro de su hija la obliga a regresar al mundo criminal.

La tercera entrega se estrenó en 2022, en plena etapa posterior a la pandemia. La producción enfrentó complicaciones derivadas de los protocolos sanitarios implementados para proteger al elenco y al equipo técnico. A pesar de ello, la serie mantuvo altos niveles de audiencia.

En esa temporada, Teresa Mendoza termina encarcelada y planea escapar mientras enfrenta nuevos enemigos políticos y criminales en México.

Las grabaciones de las tres temporadas se realizaron en distintos países, entre ellos México, España, Colombia, Italia y Rumania.

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: el regreso de Teresa Mendoza IG

Actores principales que participaron en la serie

Entre los actores más destacados que formaron parte de las primeras tres temporadas se encuentran:

Kate del Castillo — Teresa Mendoza

Humberto Zurita — Epifanio Vargas

Rafael Amaya — El Güero Dávila

Iván Sánchez — Santiago Fisterra “El Gallego”

Paola Núñez — Manuela Cortés

Salvador Zerboni — Ramiro Vargas “El Ratas”

Antonio Gil — Oleg Yasikov

Eduardo Yáñez — Antonio Alcalá

Lincoln Palomeque — Faustino Sánchez

Kika Edgar — Genoveva Alcalá

Sara Maldonado — Verónica Cortés

Alejandro Calva — Batman

Isabella Sierra — Sofía Mendoza

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: qué se sabe del regreso de Teresa Mendoza Captura de pantalla.

Personajes que murieron en la tercera temporada

La tercera temporada dejó varias muertes importantes dentro de la trama, por lo que algunos personajes ya no formarían parte de la nueva entrega.

Epifanio Vargas: Interpretado por Humberto Zurita, el personaje muere en el episodio final tras el enfrentamiento definitivo con Teresa Mendoza. Su muerte marcó uno de los momentos más impactantes de la serie.

Interpretado por Humberto Zurita, el personaje muere en el episodio final tras el enfrentamiento definitivo con Teresa Mendoza. Su muerte marcó uno de los momentos más impactantes de la serie. Boaz Jiménez: Considerado uno de los villanos más violentos de la historia, termina muerto después de perseguir a Teresa y a su grupo durante gran parte de la temporada.

Considerado uno de los villanos más violentos de la historia, termina muerto después de perseguir a Teresa y a su grupo durante gran parte de la temporada. Delio Jurado: El asesor político ligado a la conspiración presidencial también pierde la vida durante la recta final de la historia.

El asesor político ligado a la conspiración presidencial también pierde la vida durante la recta final de la historia. General Carlos Garrido: El militar involucrado en la red de corrupción y operaciones clandestinas muere durante el conflicto final.

El militar involucrado en la red de corrupción y operaciones clandestinas muere durante el conflicto final. Antonio Alcalá: El padre de Genoveva y figura política importante dentro de la trama fallece, hecho que afecta directamente el desenlace político de la temporada.

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: el regreso de Teresa Mendoza Captura de pantalla.

Kate del Castillo y el peso de Teresa Mendoza en su carrera

A lo largo de los años, Kate del Castillo reconoció que Teresa Mendoza representa uno de los personajes más importantes de su trayectoria profesional. Incluso, después de la tercera temporada, dejó abierta la posibilidad de no volver a interpretar el papel.

Sin embargo, el impacto global de la serie y la respuesta de los seguidores impulsaron el regreso de la producción.

En entrevista con Variety, la actriz explicó que el personaje evolucionó junto con ella durante los últimos años.

He crecido con Teresa, cuerpo a cuerpo. He aprendido muchísimo de ella. Cuando eres actriz, entregas mucho de ti al personaje.

Kate del Castillo también destacó que disfruta las escenas de acción y la intensidad del papel, aunque reconoció el desgaste físico que implican las grabaciones.

Kate del Castillo confirma temporada 4 de La Reina del Sur: qué se sabe del regreso de Teresa Mendoza IG

El anuncio de la cuarta temporada confirma que Teresa Mendoza continúa como uno de los personajes más populares de la televisión latina. La serie mantiene una sólida base de seguidores en México, América Latina y Estados Unidos, donde desde su estreno se convirtió en un fenómeno de audiencia y una de las producciones más exitosas de la televisión en español.