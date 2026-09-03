Hijo de 6 años del tecladista de Camilo Séptimo sobrevivió al ocultarse; así lo encontraron

El hijo de seis años de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue el único sobreviviente del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

El menor permaneció oculto debajo de una cama durante el ataque en el que perdieron la vida su madre, su hermana mayor de 3 años, su padre músico y la empleada doméstica, además de su mascota.

Rescate del hijo del tecladista de Camilo Séptimo

Hijo del tecladista de Camilo Séptimo sobrevivió al ataque. @honasmelendez

Registros oficiales indican que elementos de la Policía de Atizapán y de la Secretaría de Marina ingresaron al departamento alrededor de las 23:50 horas del martes 1 de septiembre.

Al ingresar al lugar, los agentes realizaron una inspección táctica con linternas habitación por habitación.

Durante el recorrido, al llegar a una de las habitaciones, los oficiales localizaron al infante oculto tras la estructura del mobiliario del dormitorio. Luego de despejar la zona, procedieron a rescatarlo sin presentar lesiones físicas evidentes.

Tras el rescate, los efectivos trasladaron al menor al exterior del edificio que se encuentra bajo resguardo institucional para las investigaciones correspondientes.

El video que muestra cómo fue localizado el niño, hijo del tecladista de Camilo Séptimo, de tan solo 6 años, fue hecho público por el periodista Carlos Jiménez.

En las imágenes se observa cómo lo encontraron los agentes.

Tenemos un niño”, se escucha en el clip.

Tras esa frase, los municipales lo resguardaron y prosiguieron con la búsqueda de los presuntos criminales.

Un dato que resulta estremecedor es que el menor permaneció ahí escondido todo el tiempo, mientas afuera, el criminal asesinaba a su familia. Además, estuvo ahí más de tres horas después del ataque, hasta que llegaron las autoridades.

Menor de 6 años será citado a declarar

Tras localizar al pequeño, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asumió la tutela temporal para entregarlo a sus familiares directos.

Dado su carácter de único testigo presencial de los hechos, las autoridades informaron que será citado a rendir declaración mediante protocolos de entrevista especializados para menores, con el acompañamiento psicológico correspondiente.

Según las autoridades, su testimonio podría aportar información para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque.

Entregan cuerpos de víctimas en Atizapán

Los cuerpos de Jonathan Meléndez, así como de su esposa, su hija y una trabajadora del hogar, fueron entregados a sus familias correspondientes la madrugada de este jueves 3 de septiembre.

Los restos de las cuatro víctimas fueron transportados a bordo de camionetas funerarias, luego de que la fiscalía mexiquense realizara los protocolos. Los vehículos salieron de la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla, ubicada en Barrientos.

Los cuerpos fueron trasladados para su preparación antes de ser velados, para que sus familiares y seres queridos puedan darles el último adiós.

Cronología del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

Hijo del tecladista de Camilo Séptimo sobrevivió al ataque. @honasmelendez