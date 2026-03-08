El pretexto de Luis de Llano para no disculparse públicamente con Sasha Sokol; "es absurdo"

Sasha Sokol aprovechó el Día Internacional de la Mujer para denunciar públicamente que el productor Luis de Llano continúa evadiendo la sentencia definitiva dictada por la justicia mexicana.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), la exintegrante de Timbiriche reveló que, a pesar de haber ganado el proceso legal en todas sus instancias, el productor sigue negándose a cumplir con la disculpa pública y el pago de la reparación económica estipulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pronunciamiento de la artista cobra un significado profundamente simbólico al coincidir exactamente con el cuarto aniversario de su primera denuncia pública, realizada un 8 de marzo de 2022.

En su texto, Sokol se sinceró sobre el desgaste emocional que implica este proceso, pero dejó claro que jamás dejará de alzar la voz para exigir que la justicia se materialice.

Recordó ante sus seguidores el arduo camino legal que tuvo que transitar durante estos cuatro años, el cual incluyó ganar las dos primeras instancias judiciales hasta lograr que su demanda escalara al máximo tribunal del país, sentando un precedente histórico en México.

La cantante aún no recibe la disculpa pública del productor Instagram

Luis de Llano dice que revictimizaría a Sasha Sokol con disculpa pública

Uno de los puntos más reveladores e indignantes que abordó Sasha en su comunicado es la justificación que Luis de Llano ha utilizado para desacatar la orden del juez.

De acuerdo con la cantante, el pretexto del productor para no emitir la disculpa pública es que, de hacerlo, supuestamente la "revictimizaría". Ante este argumento, la intérprete respondió con firmeza, calificando la excusa de absurda.

Explicó que revictimizar significa, en realidad, profundizar el dolor emocional de la persona afectada, y que eso es exactamente lo que hace el productor al evadir su obligación frente a ella y frente a las autoridades que ya emitieron un fallo irrefutable.

Para Sasha Sokol, el cumplimiento de esta sentencia va mucho más allá de un simple trámite legal o un papel firmado. En sus propias palabras, es fundamental que él ofrezca esta disculpa porque, al reconocer sus actos públicamente, se logra estabilizar la verdad de lo ocurrido.

Con una evidente empatía hacia el movimiento feminista que tomó las calles del país este domingo, la artista concluyó su mensaje asegurando que, aunque resulte incómodo y cansado, vuelve a señalar los hechos como lo hacen miles de mujeres, impulsada por la necesidad urgente de que las dinámicas de impunidad cambien definitivamente para todas.

Hasta el momento, ni Luis de Llano ni su equipo legal han emitido una postura oficial ante estas nuevas declaraciones.

bgpa