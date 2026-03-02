Premios del Sindicato de Actores: los pecadores son los #1

La carrera de cara a los premios Oscar se está poniendo cañona.

Anoche, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) entregó el galardón principal como Mejor reparto para una película a Pecadores y Delroy Lindo tomó el micrófono para dar el discurso de agradecimiento, una semana después de la lamentable experiencia que él y Michael B. Jordan vivieron en los BAFTA, luego de que John Davidson, un activista con síndrome de Tourette les gritó “nigger”.

“Todos estamos aquí unidos por el maravilloso proyecto que emprendió Ryan Coogler. Todos los días trajimos nuestros corazones, almas y espíritu... así que desde el fondo de nuestros corazones gracias por todo y que Dios los bendiga”, dijo el veterano actor.

Antes, Viola Davis tuvo la dicha de entregarle el premio a Michael B. Jordan como Mejor actor de una película, siendo una sorpresa total, pues varias de las apuestas estaban sobre Timothée Chalamet por lo hecho en Marty Supremo. B. Jordan apenas lo podía creer y hasta talló los ojos antes de subir al escenario.

Después de este triunfo, la categoría de cara al Oscar se convierte en un auténtico enigma, pues Wagner Moura también ha sido premiado durante la temporada actual por su trabajo en El agente secreto.

Quien no tendrá ningún problema el próximo 15 de marzo que se entreguen las estatuillas de la Academia estadunidense será Jessie Buckley, pues su interpretación en Hamnet, de Chloé Zhao, le ha hecho ganar el premio de su sindicato, el Globo de Oro, BAFTA y hasta el Critic Choice Award. El domingo dentro de 14 días pinta para ser mero trámite.

El mejor actor de reparto fue para Sean Penn por Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, sin embargo, el actor no pudo asistir a la ceremonia. Allison Janney, de The Diplomat, lo aceptó por él. Cabe mencionar que tampoco Leonardo DiCaprio estuvo presente.

Y en uno de los momentos más virales de la noche, Amy Madigan replicó la corrida estilo Naruto que usaron los niños que su personaje en La hora de la desaparición, Gladys, secuestraba para alimentarse de ellos.

“Gladys me ha sorprendido. Está recibiendo mucho cariño. No sabía que querían pasar tiempo con ella”, dijo entre risas, porque tiene razón, sólo pocos se atreverían a pasar un rato con esa temible devoradora de niños.

“Somos gente unida (sindicalizados), y no me importa lo que otros digan, porque simplemente no nos van a separar”, agregó.

Harrison Ford se llevó a casa el premio por Trayectoria.

“Soy afortunado de tener un trabajo que me desafía y de seguir ejerciendo, sin dar nada por sentado”, dijo.

The Pitt, lo mejor de la televisión

Una vez más, The Pitt se apuntó como lo mejor de la televisión. El elenco del drama médico de HBO Max, que narra por turnos lo que se vive dentro de la sala de urgencias de Pittsburgh, conocida como La fosa, se volvió a adjudicar los premios como Mejor elenco de una serie dramática para la televisión y Mejor actuación para una serie dramática (para Noah Wyle, intérprete del Dr. Michael Robinavitch).

En el género de la comedia, Seth Rogen y su producción The Studio siguen dominando. Pero lo mejor fue que todo el ensamble del proyecto fue galardonado por Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ellie Kemper y Angela Kinsey, las actrices que protagonizaron The Office en su versión de Estados Unidos (y la más exitosa a la fecha).