El espectacular look de Emily Álvarez que confirma su futuro en el modelaje

A sus 18 años, Emily Cinnamon Álvarez sigue ganando terreno como una de las jóvenes promesas con mayor potencial en la escena social y de la moda mexicana. La hija mayor de Saúl Canelo Álvarez volvió a robarse todas las miradas este fin de semana gracias a un sofisticado look que confirmó que su futuro está muy cerca de las pasarelas.

¿Cómo es el último vestido de la hija de ‘Canelo’?

El protagonista absoluto de su reciente aparición fue un vestido en tono amarillo mantequilla, uno de los colores estrella de la primavera-verano 2026.

La hija de Canelo Álvarez apostó por el color mantequilla, tendencia estrella de primavera-verano 2026. IG emilyc.alvarez

El diseño strapless, ajustado a la silueta, destacaba por delicados detalles de encaje floral, aplicaciones de pedrería y perlas que aportaban textura y dimensión. Además, una ligera capa translúcida sobre los hombros añadió movimiento y un aire etéreo que elevó todo el estilismo.

La propia marca compartió imágenes y videos de Emily modelando el look con la frase:

Amarillo suave, silueta espectacular y frazada al cuello para el toque más elegante”.

Y las reacciones no tardaron en llegar. Comentarios como “Nació para esto”, “Es tu momento Emily” y “Qué elegancia” inundaron las redes sociales.

¿Quién diseñó el último look de la hija de ‘Canelo’?

La joven apareció como modelo para la firma tapatía Casa Marcelo, dejando claro que cada una de sus apariciones está construyendo una identidad propia dentro de la industria fashion.

La joven modelo demuestra que el lujo silencioso sigue dominando las tendencias juveniles. IG emilyc.alvarez

Y aunque Emily ya había dado pasos importantes en el modelaje desde 2023, esta nueva sesión dejó ver una versión mucho más madura, elegante y alineada con las tendencias internacionales.

¿Cuál es el estilo de Emily Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez ha logrado construir una estética propia inspirada en el llamado quiet luxury o “lujo silencioso”. A diferencia de otras figuras jóvenes que apuestan por tendencias más arriesgadas, Emily suele inclinarse por siluetas clásicas, tonos elegantes y accesorios discretos.

La hija mayor del boxeador mexicano continúa construyendo una identidad propia en la moda. IG emilyc.alvarez

Para esta ocasión, eligió únicamente anillos chunky dorados y una pulsera minimalista, dejando que el vestido fuera el centro absoluto del look.

El maquillaje también siguió esa línea sofisticada: piel luminosa, rubor marcado, sombras neutras y labios glossy.

Mientras tanto, el peinado —con volumen en la coronilla y ondas suaves integradas al fleco— terminó de darle ese aire glamuroso que recordó a las grandes socialités de los años noventa.

¿Cuál es la trayectoria de Emily Álvarez?

Aunque inevitablemente su apellido llama la atención, Emily ha comenzado a construir una trayectoria independiente. Además de sus incursiones en el modelaje, la joven también ha destacado en el mundo ecuestre.

Además del modelaje, Emily también destaca en el mundo ecuestre internacional. IG emilyc.alvarez

Recientemente participó en el Longines Global Champions Tour México, uno de los eventos de salto más importantes del mundo, demostrando disciplina y talento dentro de la equitación.

En paralelo, su presencia en redes sociales no deja de crecer. Con más de un millón de seguidores en Instagram, cada uno de sus outfits genera conversación y se convierte en inspiración para chicas que buscan una mezcla entre elegancia clásica y tendencias juveniles.