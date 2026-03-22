‘La Otra Hermana Bennet’: dónde ver la serie inspirada en el universo de Jane Austen

¿Te consideras fanático de Orgullo y Prejuicio? Si ya estás esperando la nueva adaptación de Netflix, te tenemos buenas noticias, pues ya puedes ver algo mientras pasa el tiempo: La Otra Hermana Bennet. Te decimos dónde ver la serie inspirada en el universo de Jane Austen.

Durante siglos, la hermana mediana de los Bennet, Mary, ha sido relegada al rincón de la "rara", la que toca mal el piano, la que lanza sermones aburridos y la que, básicamente, nadie invita a bailar.

Pero en 2026, Mary tiene mucho más que decir que un simple pasaje moralista. Así como pasó con Miss Bennet donde nos contaban sobre las hermanas Bennet, la nueva serie de la BBC, titulada La Otra Hermana Bennet, es el bálsamo que todos los fans de Jane Austen no sabían que necesitaban.

Basada en la exitosa novela de Janice Hadlow, esta producción no es solo otro remake de la historia de amor entre Darcy y Elizabeth. Es, más bien, un acto de justicia poética. Por primera vez, la cámara deja de seguir los rizos perfectos de Jane y el ingenio afilado de Lizzy para enfocarse en la chica de las gafas, la que siempre tiene la nariz metida en un libro y la que, según su propia madre, es "el patito feo" de Longbourn.

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¿De qué trata La Otra Hermana Bennet?

La historia comienza en Longbourn, bajo el caos familiar que ya conocemos. Pero aquí, vemos cómo el constante desprecio de la Sra. Bennet y la indiferencia del Sr. Bennet han moldeado la personalidad de Mary.

La serie nos lleva de la mano en su viaje de autodescubrimiento: desde sus intentos fallidos por encajar en las expectativas sociales hasta su decisión de mudarse a Londres con sus tíos, los Gardiner.

A diferencia de sus hermanas, cuya meta final parece ser el matrimonio perfecto, Mary busca algo más profundo: independencia y autoaceptación. La trama la sigue mientras se adentra en los círculos sociales de Gracechurch Street en Londres y viaja hacia los impresionantes paisajes del Distrito de los Lagos.

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¿Quiénes forman el elenco de La Otra Hermana Bennet?

La BBC no escatimó en gastos para dar vida a los habitantes de Hertfordshire. El elenco es una mezcla perfecta de veteranos de la actuación y estrellas en ascenso. Ella Bruccoleri como Mary Bennet, a quien también pudimos ver en un rol pequeño de la tercera temporada de Bridgerton.

Su interpretación está recibiendo elogios por humanizar a un personaje que siempre fue una caricatura.

Richard E. Grant como el Sr. Bennet, el veterano actor aporta un cinismo elegante y una melancolía que explora la relación complicada que tiene con su hija "menos favorita". Ruth Jones como la Sra. Benne e Indira Varma como la Sra. Gardiner, en un papel de guía espiritual que Mary siempre necesitó.

Para los que esperan ver a Elizabeth y Darcy, Poppy Gilbert y Victor Pilard interpretan los roles tan populares de la novela de Jane Austen. Aunque su dinámica cambia por completo cuando vemos sus "escenas icónicas" desde la perspectiva de Mary, quien a menudo se siente como el mueble de la habitación mientras ellos se enamoran.

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¿Dónde ver La Otra Hermana Bennet?

En el Reino Unido, La Otra Hermana Bennet se estrenó el 15 de marzo de 2026 a través de BBC One. Los primeros 5 episodios ya están disponible sy el resto se estrenará a finales de mes.

Puedes encontrarlos de forma gratuita en BBC iPlayer, aunque en Latinoamérica, deberás contar con una VPN para poder reproducirlos. Toma en cuenta que están en su idioma original.

En estados Unidos y Canadá, La Otra Hermana Bennet estará disponible en la plataforma de streaming BritBox, pero ele estreno está programado para el 6 de mayo de 2026.

Según datos anteriores, las producciones de BritBox y la BBC suelen llegar a Latinoamérica a través de plataformas como Universal+, HBO Max o incluso Prime Video mediante canales adicionales.