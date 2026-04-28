A Perfect Circle llega al Estadio Fray Nano en CDMX: fecha y venta de boletos 

Después de años de espera, la banda estadounidense A Perfect Circle finalmente ofrecerá su primer concierto en solitario en México. La cita está marcada para el próximo 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano, un recinto que se convertirá en el epicentro de una de las presentaciones más esperadas por los fans del rock alternativo.

Este anuncio ha generado gran expectativa, ya que el proyecto encabezado por Maynard James Keenan y Billy Howerdel no se presentaba en el país desde hace casi una década. Ahora, regresan con un espectáculo que promete ser una experiencia sensorial única, cargada de matices teatrales, sonidos melancólicos y una propuesta artística que ha definido su estilo a lo largo de los años.

Un concierto imperdible junto a Puscifer

El concierto no llegará solo. Como parte de este esperado evento, también se presentará Puscifer, otro de los proyectos creativos de Keenan. Esta combinación convierte la noche en un viaje sonoro profundo, donde lo experimental y lo emocional se entrelazan en el escenario.

La alineación de A Perfect Circle para esta gira incluye a músicos de primer nivel como Josh Freese en la batería, James Iha en guitarra y teclados, y Matt McJunkins en el bajo. Este conjunto de talento garantiza un espectáculo de alto calibre, donde cada elemento musical está cuidadosamente ejecutado.

Puscifer Travis Shinn

Cuándo será la venta de boletos de "A Perfect Circle"

Si quieres ser parte de este momento histórico, toma nota. La venta general de boletos comenzará el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 de la mañana. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma FunTicket y también en la taquilla física ubicada en Forum Buenavista.

Se recomienda a los fans estar atentos desde temprano, ya que se espera una alta demanda debido a la relevancia del evento y el tiempo que la banda ha estado ausente de los escenarios mexicanos.

La historia detrás de "A Perfect Circle"

Formada en 1999 por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, A Perfect Circle se consolidó rápidamente como una de las propuestas más influyentes del rock alternativo contemporáneo. Su álbum debut, Mer de Noms (2000), marcó un hito al posicionarse como uno de los discos debut más exitosos del género, impulsado por temas como Judith y 3 Libras.

A lo largo de su trayectoria, la banda ha lanzado trabajos clave como Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) y Eat the Elephant (2018), este último debutando en el top 3 del Billboard 200 y alcanzando el número uno en listas de rock.

Además, han sido protagonistas en algunos de los escenarios más importantes del mundo, con presentaciones agotadas en recintos emblemáticos y apariciones en programas de televisión de alto perfil.

Un regreso que promete ser inolvidable

El regreso de A Perfect Circle a México no es solo un concierto más: es un evento que marca un antes y un después para sus seguidores. La banda ha expresado su entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano, dejando claro que la espera ha sido larga, pero valdrá completamente la pena.

Con una propuesta artística que combina introspección, potencia sonora y una estética única, este show en el Estadio Fray Nano se perfila como uno de los más importantes del año.

Así que si eres fan del rock alternativo, o simplemente buscas vivir una experiencia musical distinta, esta es una fecha que definitivamente debes marcar en tu calendario.

AAAT*