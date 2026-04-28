¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas y en qué plataforma?

La historia de amor más intensa y tormentosa de la literatura vuelve a dar de qué hablar. Tras un paso exitoso —y polémico— por las salas de cine, la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas ya tiene fecha confirmada para su estreno en streaming, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados del momento.

¿Dónde ver Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi?

La película llegará de forma exclusiva a HBO Max el próximo viernes 1 de mayo de 2026. Se trata de un estreno global, lo que significa que estará disponible desde ese día para todos los suscriptores sin costo adicional, sin importar el país.

Cumbres Borrascosas llega a streaming este 1 de mayo. IMDb

Para quienes prefieren la experiencia tradicional, el filme también tendrá una emisión especial en el canal HBO, para quienes tienen servicio de cable, el sábado 2 de mayo a las 6:00 p.m. (hora de México), ampliando así las opciones para disfrutarlo desde casa.

Uno de los detalles más innovadores de este lanzamiento es que la plataforma incluirá, desde el primer día, una versión interpretada en Lenguaje de Señas Americano (ASL). Esta edición marca un hito al convertirse en el primer título romántico dentro del catálogo en ofrecer esta alternativa, apostando por una mayor inclusión.

¿Cuál es la trama de Cumbres Borrascosas?

Dirigida por Emerald Fennell, ganadora del Oscar por Promising Young Woman, esta nueva versión apuesta por una reinterpretación arriesgada del clásico publicado en 1847.

La historia está protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Reuters

El filme está protagonizado por Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, dos personajes unidos por una relación marcada por la obsesión, el deseo y la autodestrucción.

Ambientada en los páramos ingleses, la historia sigue su vínculo tormentoso, donde el amor no es redentor, sino una fuerza que consume y transforma. A diferencia de versiones más tradicionales, esta adaptación se aleja del romanticismo clásico para explorar temas como la dependencia emocional, la intensidad del deseo y las heridas del pasado.

¿Por qué Cumbres Borrascosas tuvo tantas críticas?

Uno de los aspectos más comentados de la película ha sido su estilo visual. Con una estética cercana a una “ópera pop” y una banda sonora contemporánea, la cinta busca conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia emocional de la obra original.

La cinta ofrece una versión moderna del clásico literario. Cortesía Warner Bros.

Sin embargo, esta reinterpretación no ha estado exenta de críticas. Mientras algunos especialistas han elogiado su audacia y la potencia de sus actuaciones, otros consideran que prioriza lo visual sobre la profundidad narrativa.

Aun así, el debate parece haber jugado a su favor: la película se mantiene como una de las más comentadas del año, consolidando su lugar en la conversación cultural.

Con su llegada a HBO Max, Cumbres Borrascosas tiene una nueva oportunidad para conquistar —o dividir— a la audiencia. Ya sea por curiosidad, por amor al clásico literario o por el fenómeno mediático que la rodea, todo apunta a que será uno de los títulos más vistos en los próximos días.