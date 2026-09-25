Lupillo Rivera estalla y abandona Top Chef VIP de forma abrupta; ¿qué pasó?

Lupillo Rivera sorprendió a sus compañeros, a los jueces y al público de Top Chef VIP 5 al anunciar de manera inesperada que abandonaría la competencia. El cantante tomó la decisión durante el episodio transmitido el jueves 24 de septiembre, cuando todo apuntaba a que la eliminación seguiría el procedimiento habitual del reality.

Sin embargo, después de presentar su preparación ante los jueces, Lupillo tomó la palabra y dejó claro que no continuaría en el programa.

Este es mi último plato. Yo me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”, dijo frente a sus compañeros y a los chefs.

Lupillo Rivera decidió abandonar Top Chef VIP

Lupillo Rivera estalla y abandona Top Chef VIP. @lupilloriveraofficial

La salida del cantante no ocurrió porque los jueces determinaran que debía abandonar la competencia. De hecho, Lupillo se encontraba en un reto de eliminación y su desempeño había recibido buenos comentarios.

La sorpresa fue todavía mayor porque Nailea Norvind era quien estaba en riesgo de salir del programa. Al comunicar su decisión, Lupillo tomó voluntariamente su lugar y permitió que la actriz continuara dentro de Top Chef VIP 5. Telemundo mostró el momento en el que Nailea no podía creer lo que estaba ocurriendo y Lupillo se mantenía firme en su decisión.

Antes de marcharse, el cantante también aconsejó a Nailea y se despidió de sus compañeros. Aunque algunos intentaron hacerlo cambiar de opinión, Lupillo sostuvo que había tomado la decisión de retirarse y que no estaba dispuesto a continuar bajo esas circunstancias.

El cantante rompió en llanto antes de abandonar el reality

Lupillo Rivera estalla y abandona Top Chef VIP. @lupilloriveraofficial

La despedida de Lupillo estuvo marcada por un momento de gran tensión. Después de anunciar su salida, el intérprete explicó frente a las cámaras que había vivido una situación que consideraba una traición y que, para él, había llegado el momento de poner un límite.

En una conversación posterior, ya fuera de la dinámica del reto, Lupillo habló entre lágrimas sobre lo ocurrido y explicó que su decisión no había sido tomada únicamente por lo sucedido durante la competencia sino porque la cadena difundió una entrevista en la que el cantante habló sin filtros sobre su experiencia, sus estrategias dentro del programa y las razones por las que decidió priorizarse y retirarse.

¿Por qué Lupillo Rivera habló de “traición”?

Después de su salida, Lupillo publicó un comunicado en el que amplió sus señalamientos. El cantante expresó su molestia por lo que consideró una forma de manejar información relacionada con su vida privada y aseguró que algunas prácticas de la producción y de la cadena habían rebasado los límites que estaba dispuesto a aceptar.

De acuerdo con lo que él mismo explicó, consideró que se había utilizado información relacionada con su vida sentimental para generar especulación y atención mediática. Lupillo calificó la situación como una falta de respeto y aseguró que no estaba dispuesto a permitir que su vida personal siguiera siendo utilizada de esa manera.

El cantante también acusó que este tipo de situaciones buscaban generar “morbo, chismes y notas amarillistas”, una postura que forma parte de su propia explicación sobre la salida.

¿Una nueva relación?

La polémica ocurrió en un momento en el que el cantante ya había generado interés por su vida sentimental. Apenas horas antes de su salida, la cadena difundió declaraciones en las que Lupillo confirmó que hay una nueva mujer en su corazón, aunque decidió mantener su identidad en secreto.

El tema había despertado especulaciones durante su participación en Top Chef VIP, pero Lupillo había evitado revelar públicamente la identidad de la mujer con la que estaría iniciando una relación.

Posteriormente, el cantante vinculó su molestia con la manera en que información relacionada con su vida privada habría sido difundida. Esa situación, según su versión, terminó siendo uno de los motivos que lo llevaron a decidir que no quería continuar dentro del reality.

Top Chef VIP 5 pierde a uno de sus participantes más polémicos

Lupillo Rivera estalla y abandona Top Chef VIP. @lupilloriveraofficial

La salida resulta especialmente inesperada porque el cantante no abandonó después de una eliminación convencional. Su decisión modificó el resultado del episodio y permitió que Nailea Norvind permaneciera en la competencia.

Además, Lupillo había tenido una participación particularmente visible durante las últimas semanas del reality. En episodios recientes protagonizó distintos momentos de tensión, estrategias y enfrentamientos dentro de la competencia, además de haber mostrado interés por llegar hasta las etapas finales.

Con su salida, Top Chef VIP 5 pierde a uno de sus participantes más polémicos y comentados. La decisión también deja abierta la discusión sobre lo ocurrido detrás de cámaras y sobre los señalamientos que el cantante hizo posteriormente contra la cadena.