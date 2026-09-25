Adamari López sufre divertida broma de su maquilladora y así reaccionó

Adamari López protagonizó un divertido momento durante una sesión de maquillaje que terminó de una forma inesperada. La presentadora puertorriqueña fue sorprendida por una integrante de su equipo de belleza, quien decidió grabar su reacción y compartirla en redes sociales.

Adamari López cae en una divertida broma durante su sesión de maquillaje

La actriz y conductora Adamari López se convirtió en protagonista de una broma preparada por la maquilladora profesional Glory Peña, quien aprovechó una sesión de belleza para sorprenderla mientras realizaba su trabajo.

En el video, compartido a través de redes sociales, la presentadora aparece sentada mientras recibe algunos retoques de maquillaje, sin sospechar que su maquilladora tiene preparada una sorpresa.

Peña utiliza la cámara como parte de la broma y consigue que Adamari reaccione con sorpresa ante lo que está ocurriendo. El momento queda registrado en una grabación que posteriormente publica en sus plataformas digitales.

La maquilladora acompañó el video con un mensaje en el que dejó claro que tenía ganas de realizarle aquella broma a la conductora.

"Yo tenía que hacerle esta broma", escribió Glory Peña en la publicación.

La grabación muestra una situación que ocurrió durante los preparativos de belleza de la presentadora, lejos de los escenarios y programas de televisión en los que suele aparecer.

El contenido generó reacciones entre los usuarios que disfrutaron de la ocurrencia de Peña y de la sorpresa que provocó en Adamari.

Adamari López sufrió una divertida broma de su maquilladora Glory Peña, quien grabó su reacción y la compartió en redes sociales. IG adamarilopez

Glory Peña comparte la reacción de Adamari López en redes sociales

La maquilladora Glory Peña fue la encargada de publicar el video de la broma, que permitió a los seguidores de la conductora conocer uno de los momentos que vivió durante su sesión de belleza.

En esta ocasión, la protagonista de la grabación no estaba realizando una entrevista ni participando en un programa de entretenimiento. Se encontraba recibiendo los retoques de maquillaje cuando su compañera decidió sorprenderla.

El video se centra en la reacción de Adamari, quien descubre que su maquilladora había preparado una broma aprovechando la cámara.

La publicación también muestra una de las situaciones que pueden ocurrir durante los preparativos de las celebridades antes de sus compromisos profesionales.

Aunque el material fue compartido en redes sociales y generó interacciones, no se han proporcionado cifras verificadas sobre la cantidad de reproducciones o comentarios que ha recibido.

Tampoco se ha precisado si la maquilladora tenía planeado realizar alguna otra dinámica con la presentadora o si se trató de una ocurrencia durante su jornada de trabajo.

Adamari López sufrió una divertida broma de su maquilladora Glory Peña, quien compartió el momento en redes sociales. IG adamarilopez / IG glorypenatemakeup

Adamari López comparte momentos de su vida fuera de la televisión

Además de su trayectoria como actriz y conductora, Adamari López mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde comparte diferentes aspectos de su vida cotidiana y sus actividades profesionales.

La puertorriqueña ha participado en producciones televisivas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Alma de hierro, además de desarrollar una carrera como presentadora de programas de entretenimiento.

A través de sus plataformas digitales, también ha compartido contenido relacionado con su familia, actividades personales, rutinas de belleza y algunos momentos que ocurren fuera de las cámaras de televisión.