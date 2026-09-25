Novia de César Hurtado rompe el silencio tras la repentina muerte del actor mexicano

La muerte de César Hurtado causó conmoción entre sus compañeros y seguidores. El actor mexicano, conocido por sus participaciones en producciones como Vencer la culpa, Pacto de sangre y Man on Fire, murió el pasado 23 de septiembre a los 33 años.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación LVAT, que compartió un mensaje de despedida escrito por uno de sus amigos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte del intérprete.

Novia de César Hurtado le dedica emotivo mensaje al actor

Muere el actor César Hurtado. @aketzaly_verastegui

Tras conocerse la muerte del actor, su pareja, la también actriz Aketzaly Verástegui, recurrió a redes sociales para despedirse de quien describió como el amor de su vida.

La actriz publicó un video en el que aparece junto a César Hurtado mientras ambos bailan en los pasillos de un supermercado. Junto a las imágenes, compartió un mensaje en el que expresó el profundo vínculo que mantenían y aseguró que permanecerían unidos para siempre.

El amor de mi vida, mi Raziel precioso, estos somos tú y yo por la eternidad. No hay más. Aquí te tengo y tú siempre me tendrás. Te amo, te amo, te amo”.

Después, compartió una foto de Hurtado y dijo que lo amaría por siempre:

Te amo y te amaré la vida entera y lo que siga después de ella. Eres mi esposo, mi cielo azulito y mi florecita colorida. Eres ese pajarito que enterramos y esos gatitos que rescatamos", inicia el texto.

En otra publicación, Verástegui subió una fotografía junto al fallecido actor, César Hurtado, asegurando que el protagonista de "Vencer la culpa" ya está descansando y está en paz. Le recordó lo mucho que lo amaba.

¿Quién es Aketzaly Verástegui?

Aketzaly Verástegui es actriz y mantuvo una relación sentimental con César Hurtado. La pareja también coincidió en el ámbito profesional y compartió distintos momentos de su relación en redes sociales.

Luego de la muerte del intérprete, sus publicaciones se convirtieron en una de las principales muestras públicas de afecto hacia el actor.

Verástegui es una actriz originaria de Valle de Galeana, Guerrero, que además se ha desempeñado como historiadora y maestra de náhuatl. Su trabajo artístico incluye participaciones en teatro, cine y televisión, y también ha impartido talleres de actuación para niñas y niños. Entre sus proyectos se encuentra la miniserie de YouTube Consensuados, además de trabajos vinculados con la difusión de la cultura y las comunidades originarias.

La actriz también ha participado en Poder Prieto, iniciativa surgida en 2021 que busca visibilizar el racismo y los estereotipos relacionados con el color de piel dentro de la industria audiovisual mexicana. En entrevistas, Verástegui ha hablado sobre las dificultades que enfrentó durante castings y sobre cómo ciertos rasgos físicos podían limitar los personajes que le ofrecían. Su trayectoria, por ello, también ha estado relacionada con la búsqueda de una representación más diversa en el cine, la televisión y el teatro.

¿De qué murió César Hurtado?

Muere el actor César Hurtado. @cesar_hurtadob

Hasta este 25 de septiembre, no existe una causa de muerte confirmada públicamente para César Hurtado. Su agencia dio a conocer el fallecimiento, pero no proporcionó información sobre las circunstancias del deceso.

La falta de detalles ha generado preguntas entre sus seguidores, aunque hasta ahora no se han confirmado versiones sobre alguna enfermedad o situación específica relacionada con su muerte.

Trayectoria del actor mexicano

Originario de Veracruz, César Raziel Hurtado Banda tuvo una formación que fue más allá de la actuación. Estudió Psicología y Teatro en la Universidad Veracruzana, institución en la que también dejó huella dentro de la comunidad artística. Durante su etapa como estudiante, en 2019, obtuvo el tercer lugar del Premio Luis Arturo Ramos en la categoría de relato por Historias cortas, lo que muestra que su interés por las artes también se extendía a la escritura.

Su carrera frente a las cámaras comenzó a tomar forma en 2022, cuando participó en el cortometraje Venganza póstuma. Un año después llegó a Televisa con una participación en Vencer la culpa. Posteriormente continuó sumando proyectos en distintas plataformas y formatos, entre ellos Pacto de sangre, producción de ViX en la que interpretó a Carlos, y la película Sobriedad, me estás matando, donde dio vida a Gonzalo. También formó parte de Man on Fire, serie de Netflix protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, además de realizar trabajos en teatro y comerciales.

Muere el actor César Hurtado. @cesar_hurtadob

Fuera de los escenarios y los sets, Hurtado también desarrolló una faceta como ilustrador y artista visual. En la Ciudad de México creó el proyecto Líneas en el VACÍO, dedicado a ilustraciones realizadas a tinta y a la venta de productos como postales, cuadros y bolsas. Esta faceta se sumaba a su trabajo como actor y modelo y mostraba el interés del veracruzano por distintas disciplinas creativas. Tras su muerte, colegas y representantes destacaron especialmente su constancia, talento, carisma y calidad humana.