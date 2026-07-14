¡Ya hay nuevos Ed y Lorraine Warren! Ellos protagonizarán la precuela de El Conjuro

El universo de El conjuro ya encontró a la pareja que tomará el relevo de Patrick Wilson y Vera Farmiga. Después del cierre de la historia principal con El conjuro 4: Últimos ritos, Warner Bros. y New Line Cinema confirmaron que Garrett Wareing y Amanda Fix serán los encargados de interpretar a las versiones jóvenes de Ed y Lorraine Warren en la próxima película de la franquicia.

La nueva entrega, titulada El conjuro: Primera comunión, llevará la historia varios años atrás para explorar una etapa que nunca ha sido mostrada en el cine.

La nueva película de El conjuro explorará los primeros años de Ed y Lorraine Warren. X @patronadelcine

¿Quiénes son Garret Wareing y Amanda Fix?

La responsabilidad de interpretar a una de las parejas más populares del cine de terror recaerá ahora en dos actores que comienzan a abrirse paso en Hollywood.

Garrett Wareing ha participado en producciones para cine y televisión, incluyendo series como Manifest y Chicago Med. Ahora afrontará el reto de convertirse en un joven Ed Warren, personaje que Patrick Wilson interpretó durante más de una década.

Por su parte, Amanda Fix ha desarrollado buena parte de su carrera en televisión, la más popular, Orphan Black: Echoes, y será quien dé vida a una joven Lorraine Warren, papel que convirtió a Vera Farmiga en uno de los rostros más representativos de la saga.

Con esta decisión, Warner apuesta por una nueva generación de actores para mantener viva una franquicia que comenzó en 2013 y que ha dado origen a varios de los títulos de terror más exitosos de los últimos años.

Garret Wareing y Amanda Fix darán vida a los jóvenes Ed y Lorraine Warren en la precuela de El conjuro. Especial

¿De qué tratará la precuela de El conjuro?

Aunque el estudio todavía no ha revelado detalles sobre la historia, el título El conjuro: Primera comunión deja claro que la película se desarrollará antes de los acontecimientos vistos en la saga principal.

La cinta explorará los primeros años de Ed y Lorraine Warren, mucho antes de que se convirtieran en los investigadores paranormales conocidos por casos como los de Annabelle o la familia Perron.

Esto permitirá mostrar una faceta inédita de los personajes y ampliar el origen del universo que Warner ha construido durante más de diez años.

La producción estará dirigida por Rodrigue Huart, quien debutará como director de un largometraje con este proyecto. En el guion trabajarán Richard Naing e Ian Goldberg, escritores que ya han colaborado en otras películas relacionadas con la franquicia.

Warner Bros. ya puso en marcha el rodaje de la precuela de El conjuro con un nuevo elenco. X @nerdincnews

¿Será una nueva etapa para la saga de terror?

La elección de Garret Wareing y Amanda Fix también marca el inicio de una nueva etapa para El conjuro.

Con Patrick Wilson y Vera Farmiga fuera de la línea principal de la historia, la franquicia necesitaba encontrar actores capaces de presentar una versión más joven de los Warren sin perder la esencia de los personajes.

Durante la producción de El conjuro 4: Últimos ritos ya se había abierto la puerta a esa posibilidad. En aquel momento se evaluó utilizar efectos digitales para rejuvenecer a los protagonistas originales, pero finalmente se optó por incorporar nuevos intérpretes para representar esa etapa de sus vidas.

Ahora, la precuela llevará esa idea mucho más lejos al convertir a los jóvenes Warren en los protagonistas absolutos de la historia.