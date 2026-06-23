Así será el regreso de El Proyecto de la Bruja de Blair al cine; ya tiene fecha de estreno

Han pasado casi tres décadas desde que El Proyecto de la Bruja de Blair cambió la forma en que se hacía cine de terror. Lo que comenzó como una pequeña producción independiente terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial gracias a su estilo documental.

Ahora, la franquicia está lista para regresar, pues Lionsgate confirmó que una nueva película basada en la leyenda de la Bruja de Blair llegará a los cines en 2027.

El proyecto no será una continuación directa de las películas anteriores, sino una nueva visión de la historia diseñada para presentar la franquicia a una generación que quizá nunca experimentó el impacto que tuvo el filme original de 1999.

El Proyecto de la Bruja de Blair prepara su regreso con nuevos creadores IG fueradefocolatam

¿Qué se sabe del regreso de El Proyecto de la Bruja de Blair?

La nueva película forma parte de una alianza entre Lionsgate, Blumhouse Productions y Atomic Monster, las compañías lideradas por Jason Blum y James Wan.

El acuerdo busca recuperar algunas de las propiedades de terror más reconocidas del catálogo de Lionsgate y darles una nueva oportunidad en los cines.

Para muchos fanáticos, El Proyecto de la Bruja de Blair era una de las franquicias que más sentido tenía rescatar.

La cinta original se estrenó en 1999 y se convirtió en un fenómeno inesperado. Con un presupuesto reducido y una propuesta visual que simulaba grabaciones encontradas, logró recaudar cientos de millones de dólares en taquilla y se transformó en una referencia obligada dentro del género.

Desde entonces han existido otras películas relacionadas con la historia, pero ninguna alcanzó el mismo impacto cultural de la primera entrega.

Revelan los primeros detalles de la nueva película de La Bruja de Blair Prime Video

¿Quién estará detrás de la película?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el talento involucrado en el proyecto.

La dirección estará a cargo de Dylan Clark, cineasta que ganó notoriedad gracias al cortometraje viral Portrait of God, una producción que recibió elogios dentro de la comunidad de terror en internet.

Por su parte, el guion fue encargado a Chris Thomas Devlin, escritor conocido por trabajar en la nueva versión de La Masacre de Texas estrenada en 2022.

Además, Jason Blum y James Wan participarán como productores, una combinación que genera expectativas entre los seguidores del género.

Ambos han estado detrás de franquicias exitosas como El Conjuro, Insidious, M3GAN, La Noche del Demonio y Actividad Paranormal.

La Bruja de Blair vuelve con una nueva historia para 2027 Prime Video

Los creadores originales también estarán involucrados

La nueva producción no dejará completamente atrás a quienes dieron vida al fenómeno original.

Los directores de la película de 1999, Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, regresarán como productores ejecutivos. También se suma Gregg Hale, productor de la cinta original.

A ellos se unirán los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams, quienes participaron en el primer filme y ahora colaborarán detrás de cámaras.

La intención es que la nueva película conserve elementos fundamentales de la mitología de la Bruja de Blair mientras introduce una visión renovada para el público actual.

Según adelantó Lionsgate, el proyecto no busca repetir escena por escena lo que ya se hizo hace más de veinte años.

La idea es construir una experiencia diferente que mantenga la esencia de la leyenda, pero con herramientas narrativas y técnicas adaptadas a una nueva generación de espectadores.

El Proyecto de la Bruja de Blair tendrá nueva película y ya hay fecha Prime Video

Cuándo se estrena la nueva película de La Bruja de Blair

El estreno internacional está programado para el 24 de septiembre de 2027.

Tradicionalmente, el otoño se ha convertido en una de las temporadas más importantes para el cine de terror, ya que sirve como antesala a Halloween y suele concentrar algunos de los lanzamientos más esperados del año.

La nueva película de La Bruja de Blair también llegará en un periodo especialmente competitivo para el género, ya que compartirá cartelera con otros títulos importantes previstos para esas mismas fechas.