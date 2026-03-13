¿Sobrevivirías? Así es la experiencia inmersiva inspirada en los expedientes Warren y El Exorcista

El terror cinematográfico dejó de quedarse en la pantalla. En la Ciudad de México, una nueva atracción promete convertir a los visitantes en protagonistas de una historia paranormal.

Se trata de la Sala del Terror, una experiencia de cine inmersivo creada por Warner Bros. Discovery junto con Rola Entertainment, que ya abrió sus puertas en el Foro Polanco Molière.

La propuesta combina escenografía cinematográfica, actores en vivo y efectos especiales para transportar a los asistentes al universo de algunas de las películas de terror más populares. Entre ellas aparecen historias como The Conjuring, Annabelle, The Nun, La Llorona y no puede faltar, The Exorcist.

A diferencia de una casa del terror tradicional, esta experiencia busca replicar la sensación de estar dentro de una película. Durante cerca de 60 minutos, los visitantes recorren diferentes escenarios mientras siguen una narrativa paranormal que se desarrolla frente a ellos.

Promo de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Una historia paranormal que inicia en un cine abandonado

La experiencia comienza con una premisa narrativa diseñada para involucrar al público desde el primer momento. Los visitantes entran a lo que parece ser un antiguo cine clausurado desde hace más de 50 años.

Según la historia que introduce la experiencia, durante el estreno de The Exorcist en ese lugar ocurrió un incidente inexplicable: varias personas habrían sido poseídas por una entidad demoníaca y una de ellas desapareció sin dejar rastro.

En ese punto aparece una pareja de investigadores paranormales que guían la historia: Erika y Miguel. Ellos explican que el objetivo del recorrido es investigar lo que realmente ocurrió en ese cine décadas atrás.

Con esa introducción, el público deja de ser un simple visitante y pasa a formar parte del equipo que intenta resolver el misterio.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Más de 2,000 metros cuadrados de escenografía

Uno de los elementos más llamativos de esta experiencia es su escala. La producción fue construida en más de 2,000 metros cuadrados de escenografía, con ambientes diseñados para recrear los universos visuales de las películas de terror.

Los pasillos oscuros, habitaciones deterioradas, iglesias abandonadas y objetos malditos forman parte del recorrido. Cada espacio cuenta con iluminación, sonido envolvente y efectos especiales que buscan mantener una sensación constante de tensión.

Además, el recorrido incluye más de 40 actores caracterizados, quienes aparecen en distintos momentos para recrear escenas inspiradas en las franquicias de terror.

La combinación de escenografía y actuación en vivo crea una sensación similar a caminar dentro de un set de cine.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Las películas de terror que inspiran la experiencia

La Sala del Terror en CDMX está basada en algunas de las franquicias más populares del género. Cada zona del recorrido está inspirada en una película distinta.

El Conjuro

Uno de los espacios recrea el universo de The Conjuring, saga conocida por sus historias de investigaciones paranormales. En esta sección aparecen objetos malditos y presencias que parecen observar desde la oscuridad.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Annabelle

La famosa muñeca del cine también tiene su propio escenario. Inspirado en Annabelle, el ambiente recrea una habitación cargada de tensión donde el silencio se vuelve parte del miedo.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

La Monja y La Llorona

En los pasillos inspirados en The Nun y La Llorona, los visitantes avanzan entre corredores oscuros donde los actores aparecen de forma inesperada.

El diseño del recorrido está pensado para que los sustos ocurran en momentos impredecibles, algo que mantiene la tensión durante todo el trayecto.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

El Exorcista

El clímax de la experiencia ocurre en una escena inspirada en The Exorcist, considerada una de las películas más influyentes del terror moderno.

Aquí se desarrolla un ritual de exorcismo en vivo, acompañado por efectos de sonido y actuación que buscan recrear la intensidad del momento.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Qué hace diferente a esta experiencia de terror

Las casas de sustos han existido durante años en parques temáticos y ferias. Sin embargo, la Sala del Terror intenta ir más allá de ese formato.

La diferencia principal está en el concepto de cine inmersivo.

En lugar de limitarse a provocar sustos rápidos, la experiencia utiliza una historia continua, personajes y escenarios conectados para construir una narrativa completa.

Esto significa que el recorrido no es solo una sucesión de sustos, sino una historia que se desarrolla mientras los visitantes avanzan.

Además, la producción requirió la participación de más de 200 personas, incluyendo diseñadores de escenografía, técnicos de sonido, actores y especialistas en efectos especiales.

El objetivo fue lograr que cada elemento, desde los objetos religiosos hasta las cuerdas del ritual de exorcismo, parezca auténtico dentro del contexto de la historia.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Cuánto cuesta entrar a la Sala del Terror en CDMX

Para quienes quieran vivir esta experiencia, la Sala del Terror en el Foro Polanco Molière ya tiene fechas y precios confirmados.

Ubicación

Foro Polanco Molière: Av. Molière 328, Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Fechas

La experiencia estará del viernes 13 de marzo de 2026 hasta principios de abril de 2026.

Horarios

Los recorridos se realizan en grupos a lo largo del día.

Primera entrada: 12:00 horas

Último acceso: 19:30 horas

Precio de boletos

Los boletos tienen precios que comienzan desde los 855 pesos.

Las entradas pueden comprarse a través de Ticketmaster o directamente en la taquilla del recinto.

Experiencia de la Sala de Terror en CDMX Karla Palacio

Una experiencia para fans del terror

La Sala del Terror en CDMX está pensada principalmente para quienes disfrutan del cine de horror. Los fanáticos de sagas como El Conjuro, Annabelle o El Exorcista probablemente reconocerán muchos detalles y referencias dentro del recorrido.

Sin embargo, incluso para quienes no conocen todas las películas, la experiencia funciona gracias a su ambientación y a la participación de actores en vivo.

Eso sí, hay algo que los organizadores advierten desde el inicio: una vez que el recorrido comienza, no hay forma de salir hasta llegar al final.

Durante una hora completa, los visitantes avanzan por pasillos oscuros, escenarios inquietantes y rituales paranormales que buscan replicar la sensación del cine de terror, pero ahora fuera de la pantalla.