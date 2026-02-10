¿Boda a la vista? Harry Styles y Zoë Kravitz podrían estar comprometidos

Harry Styles y Zoë Kravitz se han convertido en el centro de todas las miradas luego de que comenzaran a circular fuertes rumores sobre un posible compromiso. En las últimas semanas, el cantante británico y la actriz estadounidense han despertado la curiosidad de fans y medios alrededor del mundo por una posible boda en puerta.

¿Se van a casar Harry Styles y Zoë Kravitz?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la noticia, las pistas han sido suficientes para alimentar la especulación. Harry Styles y Zoë Kravitz han sido especialmente cuidadosos con su vida privada desde que comenzaron su relación, por lo que cada aparición, cada viaje y hasta cada accesorio se analiza con lupa. Y justo ahí es donde comenzó todo.

La pareja fue vista recibiendo el Año Nuevo en las Bahamas, lo que habría detonado las especulaciones. Reuters

De acuerdo con información publicada por The Sun, Harry y Zoë viajaron a las Bahamas justo después de Navidad para recibir el Año Nuevo en la casa de Lenny Kravitz, padre de la actriz.

Según fuentes citadas por el medio, ese viaje habría sido “especialmente significativo” y se habría desarrollado en un ambiente íntimo y familiar, lejos del lujo ostentoso o de cualquier intención de atraer cámaras.

Incluso, algunos locales comenzaron a comentar que durante esos días pudo haber ocurrido una propuesta de matrimonio. Nada planeado para el ojo público, nada espectacular, justo el tipo de escenario que encaja con la forma en que ambos han llevado su relación desde el inicio.

Fuentes cercanas aseguran que el viaje marcó un antes y un después en su historia. Reuters

¿Cómo es el anillo de Zoë Kravitz?

Aunque no existe confirmación directa, varias fuentes coinciden en que ese viaje marcó un antes y un después para la pareja. Las especulaciones no se detuvieron ahí. Días antes de las fiestas decembrinas, Zoë Kravitz fue vista en un par de ocasiones usando un anillo dorado en la mano izquierda.

El accesorio no fue identificado oficialmente como un anillo de compromiso, pero bastó para que las teorías se multiplicaran en redes sociales. Algunas fuentes aseguran que, de comprometerse, Harry optaría por una joya poco convencional y con mucho estilo, fiel a su amor por la moda experimental.

Quienes conocen de cerca al cantante coinciden en algo: si Harry Styles se comprometiera, no sería el tipo de noticia que anunciaría de inmediato. En los últimos años, el exintegrante de One Direction ha blindado su vida personal como nunca antes, aprendiendo a manejar la reacción de su enorme base de fans y el impacto mediático que conlleva cada paso que da.

Ambos comparten una visión similar sobre la fama y el cuidado de su vida privada. IG harrystyles / zoeisabellakravitz

¿Desde cuándo están saliendo Harry Styles y Zoë Kravitz?

Los rumores sobre un romance entre ambos surgieron en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintos puntos de Europa, primero en Roma y después en Londres. Desde entonces, se les ha captado viajando juntos en varias ocasiones, siempre con un perfil bajo y lejos de las declaraciones públicas.

Personas cercanas a la pareja aseguran que comparten una visión muy similar sobre la fama y la necesidad de proteger su intimidad, algo que habría fortalecido el vínculo de manera acelerada.

Esta relación también resulta especial si se mira el historial amoroso de ambos. Harry ha tenido romances muy mediáticos y recientemente fue vinculado con la actriz Taylor Russell, mientras que Zoë Kravitz estuvo comprometida con Channing Tatum antes de conocer al cantante.

Ni Harry ni Zoë han confirmado el compromiso, aumentando el misterio. IG harrystyles / zoeisabellakravitz

Además, la actriz ha hablado abiertamente sobre cómo su divorcio y relaciones pasadas la llevaron a replantearse su visión del matrimonio y las expectativas tradicionales.

Aun así, fuentes cercanas aseguran que Zoë cree haber encontrado en Harry a su “alma gemela”. Incluso Lenny Kravitz, según versiones publicadas, aprueba la relación y considera que ambos se hacen muy felices, describiéndolos como dos mejores amigos que decidieron estar juntos.

Por ahora, ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han hecho declaraciones oficiales sobre un compromiso. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿habrá boda a la vista? Mientras tanto, los rumores continúan creciendo… y el interés no parece disminuir.

