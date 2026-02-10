La cantante Chappell Roan deja su agencia tras vínculo de su director con Epstein

La cantante y compositora estadunidense Chappell Roan anunció el lunes que dejó su agencia de talentos luego de que el nombre de su director general apareciera en archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Publicación de archivos federales y contexto legal

Una ley de transparencia aprobada por amplia mayoría por el Congreso de Estados Unidos en noviembre obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos en su poder relacionados con el exfinanciero.

Los archivos —más de 900 páginas— contienen nombres de personas mencionadas en testimonios, correos o declaraciones juradas, sin que ello implique automáticamente imputación o responsabilidad legal.

La relación con Wasserman

Roan, de 27 años y ganadora de un Grammy, estaba representada por Wasserman, una agencia con clientes de alto perfil como Adam Sandler y Brad Pitt, dirigida por Casey Wasserman, quien también preside el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El ejecutivo aparece mencionado en varios de los archivos vinculados a Epstein. No enfrenta cargos ni señalamientos formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El mensaje de Roan y sus valores

En una publicación en Instagram, Roan afirmó que “no se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente” con sus valores morales.

“Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados”, añadió la autora del fenómeno global Good Luck, Babe!.

La cantante subrayó que “los artistas merecen una representación que se ajuste a sus valores” y que su decisión refleja la convicción de que “un cambio significativo” en la industria requiere responsabilidad y un liderazgo que se gane la confianza. En su mensaje, no mencionó de manera directa a Epstein ni a los archivos revelados.

Antecedentes y aclaraciones del caso

Wasserman reconoció en un comunicado difundido el mes pasado la autoría de lo que parece ser una serie de correos electrónicos provocativos y con contenido sexual, intercambiados en 2003 con Ghislaine Maxwell.

Maxwell fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por su participación en una red de explotación y abuso sexual de menores junto con Epstein. Wasserman, de 51 años y casado en ese momento, no ha sido acusado de ningún delito en el escándalo.

Impacto en la industria del entretenimiento

En el caso de Chappell Roan, la artista ganó en 2024 el Grammy a Mejor Artista Nuevo, y su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess superó los mil millones de reproducciones globales en plataformas digitales, según datos de la industria musical, lo que dimensiona el impacto de su decisión dentro del sector del entretenimiento.

