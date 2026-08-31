Así reaccionó el mundo tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección de Argentina

El 31 de agosto de 2026 -días después de la muerte de su padre- pasará a ser recordado como uno de los días clave en la historia de Lionel Messi, ya que el futbolista de la Selección de Argentina puso fin a su carrera con la Albiceleste; estas fueron las primeras reacciones ante el inesperado anuncio de La Pulga.

Un mes y medio después de caer en la Final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi reapareció en redes sociales y anunció su retiro de la Selección de Argentina, playera con la que logró ganar dos Copas América (2021 y 2024), una Finalíssima (2022) y una Copa del Mundo (2022), siendo el momento más dulce que vivió como profesional.

Mediante redes sociales, fue como la Conmebol, medios de Argentina y clubes como River Plate, se despidieron de Lionel Messi, agradeciéndole los partidos disputados con el combinado de la Albiceleste en el que logró bordar una tercera estrella:

“¡GRACIAS ETERNAS, LEO!”

“Gracias para toda la vida”.

“𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒, CAPITÁN”

Selección de Argentina aún no se pronuncia

La conmoción por la despedida de Lionel Messi comenzó a generar reacción en diversos puntos del mundo, sin embargo, la Selección de Argentina, el Barcelona o Inter de Miami aún no se pronuncian al respecto, en lo que se espera sean de los mensajes más emotivos debido a lo implicado que estuvo el delantero argentino en la historia de estas playeras.

De momento, no se tiene certeza sobre un partido de despedida para Lionel Messi en suelo argentino, por lo que el 5-0 ante Zambia pudo haber significado su último con la playera de la Selección de Argentina en suelo sudamericano, mismo en el que se hizo presente en el marcador durante el minuto 43.

En números generales, estas son las estadísticas que dejó Lionel Messi en su paso por la Selección de Argentina:

- 207 partidos.

- 125 goles.

- 67 asistencias.

Lionel Messi celebra su octavo gol en el Mundial 2026 ante Egipto. Reuters

BFG