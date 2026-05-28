¿Habrá precios dinámicos para los boletos de Stray Kids en CDMX? OCESA rompe el silencio

La expectativa por la llegada de Stray Kids a la Ciudad de México mantiene a miles de fans al pendiente de cada actualización sobre la venta de boletos para STRAYCITY, el nuevo formato de espectáculo que la agrupación surcoreana presentará en Latinoamérica.

A pocas horas de que arranque la venta general, las redes sociales se llenaron de dudas, especialmente por los rumores sobre posibles precios dinámicos, una modalidad que ha generado polémica en distintos conciertos debido a que eleva el costo de los boletos según la demanda.

Ante la incertidumbre, OCESA publicó un comunicado dirigido a las STAY, en el que respondió una larga lista de preguntas frecuentes y dejó claro uno de los puntos que más inquietaba a los fans, como el hecho de que los boletos no aumentarán de precio durante el proceso de venta.

¿Habrá precios dinámicos para STRAYCITY en CDMX?

La respuesta oficial fue contundente. OCESA aclaró que no habrá precios dinámicos para STRAYCITY Ciudad de México.

La promotora explicó que la confusión surgió porque dentro de algunas secciones del recinto aparecen distintos rangos de precio, algo que responde a factores como:

La cercanía al escenario

La cercanía al escenario La visibilidad del asiento

Beneficios adicionales

Acceso a experiencias VIP

Esto significa que, aunque dentro de una misma zona puedan existir varios precios, no se trata de tarifas que cambian conforme avanza la venta o aumenta la demanda.

Stray Kids en México 2026 Ocesa K-pop

Además, recordaron que toda la información sobre precios y categorías fue publicada previamente en sus canales oficiales para evitar malos entendidos.

¿Qué es STRAYCITY y por qué será diferente?

A diferencia de un concierto tradicional, STRAYCITY fue diseñado como una experiencia inmersiva tipo festival, creada especialmente por el equipo de Stray Kids.

Este concepto incluirá un formato distinto al de otras giras, con una propuesta que integra artistas invitados elegidos por la propia agrupación para cada ciudad.

En el caso de México, el cartel contará con la participación de:

NEXZ

NEXZ Andrés Obregón

RENEE

Bad Milk

La idea, según explicaron, es ofrecer a las STAY una experiencia mucho más amplia, donde además del show principal puedan descubrir nuevos talentos locales e internacionales.

Venta general: fecha, hora y cómo comprar

OCESA recordó que no habrá preventa exclusiva ni venta anticipada para artistas.

La única oportunidad para conseguir boletos será durante la venta general programada para el 29 de mayo a las 14:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster México.

También recomendaron ingresar a la sala de espera hasta 30 minutos antes del inicio de la venta.

Sin embargo, aclararon un punto importante y, es que entrar antes no garantiza un mejor lugar en la fila virtual, ya que el sistema asigna posiciones de manera aleatoria entre quienes ingresaron durante ese periodo.

Stray Kids Stray Kids

Asimismo, aconsejaron utilizar únicamente un navegador o dispositivo para evitar errores técnicos que puedan afectar el acceso.

OCESA advierte sobre boletos especulativos y reventa

Otro de los temas que más preocupa a las fans es la aparición de entradas en plataformas de reventa incluso antes del arranque oficial.

Sobre esto, OCESA advirtió que muchas de esas publicaciones corresponden a boletos especulativos, es decir, anuncios creados por vendedores que ni siquiera cuentan con las entradas.

La empresa pidió a los fans no caer en fraudes y adquirir boletos únicamente a través de la página oficial de Ticketmaster.

Stray Kids Stray Kids

También rechazó cualquier señalamiento sobre presunta colusión con revendedores y aseguró que mantiene un monitoreo para detectar compras irregulares.

Paquetes VIP, límite de compra y acceso al evento

Los fans podrán adquirir hasta seis boletos por persona, una medida que, según la promotora, busca permitir compras grupales sin descuidar el control contra prácticas abusivas.

Respecto a los paquetes VIP, OCESA confirmó que sí estarán disponibles e incluirán beneficios especiales como:

Acceso anticipado

Acceso anticipado Oportunidad de comprar mercancía oficial antes de la apertura general

Check-in exclusivo

Atención preferencial

Artículos conmemorativos

Eso sí, aclararon que estos paquetes no son transferibles.

¿Cuándo será STRAYCITY en CDMX?

El esperado evento se realizará el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, con inicio programado a las 18:30 horas.

Con la venta a punto de arrancar, la recomendación principal para las STAY es clara, con el mantenerse atentas a las páginas oficiales para evitar la reventa y prepararse para uno de los eventos de K-pop más esperados del año en México.