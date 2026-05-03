Los personajes que no aparecen en El Diablo viste a la Moda 2 y quizá no notaste

A casi 20 años del estreno de El Diablo viste a la Moda, la secuela volvió a abrir las puertas de Runway con varios rostros conocidos. Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling regresaron al centro de una historia marcada por la moda, el poder editorial y los cambios de una industria que ya no funciona como en 2006.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomaron sus papeles principales en una película que apeló directamente a la nostalgia de quienes crecieron viendo a Andy correr por Nueva York con tacones, café en mano y un suéter “azul cerúleo” que nunca volvió a verse igual.

Pero aunque la película recuperó a buena parte de su elenco central, no todos los personajes del universo original volvieron a aparecer. Algunos quedaron fuera por decisiones de la historia, otros por conflictos de agenda y unos más porque, simplemente, ya no parecían encajar en la nueva etapa de Andy y Miranda.

El resultado dejó varias ausencias que quizá pasaron desapercibidas entre los cameos, los nuevos personajes y el regreso de los momentos más reconocibles de la franquicia.

Nate Cooper, el novio que no volvió

La ausencia más comentada es la de Nate Cooper, interpretado en la primera película por Adrian Grenier. En El Diablo viste a la Moda, Nate era el novio de Andy y uno de los personajes que más dividió opiniones con el paso de los años. Para algunos fans, representaba la vida que Andy estaba dejando atrás; para otros, se convirtió en uno de los personajes menos queridos por la forma en que juzgaba su crecimiento profesional.

En la secuela, Nate no aparece. De acuerdo con declaraciones del director David Frankel retomadas por Entertainment Weekly, sí se consideró la posibilidad de incluirlo en un cameo, pero finalmente no pudo concretarse por tiempos de producción y agenda.

Su ausencia también tiene sentido dentro de la evolución de Andy. Si en la primera película su conflicto giraba alrededor de elegir entre su antigua vida y el mundo de Runway, en la segunda entrega la historia parece mirar hacia otro lugar: una Andy adulta, con otra posición laboral y menos atada a las relaciones que definieron su entrada al mundo de la moda.

Adrian Grenier no regresó a la segunda película de El Diablo se viste a la moda Especial

Serena, la compañera de Runway que tampoco regresó

Otro rostro que los fans más atentos pudieron extrañar es el de Serena, interpretada por Gisele Bündchen. En la primera película, Serena formaba parte del ambiente de Runway y aparecía como una de las compañeras de Emily dentro de ese mundo donde la moda, la presión y la imagen lo atravesaban todo.

Su participación no era central, pero sí ayudaba a construir la atmósfera de la revista. Era parte de ese ecosistema donde Andy parecía entrar siempre tarde, siempre mal vestida y siempre observada. Para la secuela, David Frankel también intentó traerla de vuelta, pero el cameo no se logró por cuestiones de agenda, según reportó Entertainment Weekly.

La ausencia de Serena puede pasar inadvertida porque la nueva película incluye otros rostros y cameos, pero para quienes recuerdan cada pasillo de Runway, su falta forma parte de esos pequeños huecos nostálgicos que deja una secuela cuando intenta recuperar un universo sin repetirlo por completo.

Gisele Bündchen interpreta a Serena en El Diablo se viste a la moda 2 Especial

Christian Thompson y el viejo interés de Andy

Christian Thompson, el escritor interpretado por Simon Baker, tampoco forma parte del regreso. En la primera película, Christian funcionaba como una figura de seducción profesional y personal para Andy: alguien que entendía el mundo al que ella quería entrar, pero que también la acercaba a sus contradicciones.

Su ausencia resulta menos sorpresiva que la de Nate, porque su papel estaba muy ligado al arco de Andy en 2006. Christian pertenecía a la etapa en la que ella todavía estaba descubriendo hasta dónde estaba dispuesta a llegar para abrirse camino. En una secuela centrada en nuevos conflictos dentro de la moda y los medios, su regreso podía sentirse más como guiño que como necesidad narrativa.

Christian Thompson, el interés amoroso de Andy en El Diablo se viste a la moda Cortesía

Doug y el grupo de amigos de Andy

Doug, uno de los amigos de Andy en la primera película, también queda fuera de esta nueva etapa. Su personaje ayudaba a mostrar el contraste entre la vida cotidiana de Andy y la exigencia casi absurda de Runway. Junto con Lily y Nate, representaba el círculo que veía cómo Andy cambiaba conforme se adentraba en el universo de Miranda.

La secuela sí recupera a Lily, interpretada por Tracie Thoms, pero no hace lo mismo con todo ese grupo de amigos. Esa decisión también marca una diferencia: la película ya no necesita explicar cómo Andy se aleja de su antigua vida, sino mostrar qué quedó de ella después de todos estos años.

Doug Especial

Al final, los personajes que no regresaron también dicen algo sobre la secuela. El Diablo viste a la Moda 2 no solo funciona por los rostros que recupera, sino por los que deja fuera. Porque volver a Runway no significa volver exactamente al mismo lugar. Significa mirar qué cambió, qué permaneció y qué personajes se quedaron, como muchos vestidos de temporada, guardados en el clóset de la memoria.