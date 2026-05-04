¡Mejor que un bolillo! Beto Cuevas se echa 'palomazo' en calles de CDMX tras sismo 

Beto Cuevas fue protagonista de una escena inesperada tras el sismo de magnitud 5.6 que se registró la mañana de este lunes y que se percibió en la Ciudad de México. Luego de que se activaran los protocolos de seguridad y las personas fueran evacuadas de distintos inmuebles, el cantante chileno decidió tomar su guitarra y transformar la incertidumbre en un momento musical que rápidamente captó la atención de quienes se encontraban cerca.

La situación se originó por un movimiento telúrico con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el cual, aunque no dejó daños mayores, obligó a desalojar edificios como medida preventiva. Durante esos minutos de espera antes de poder regresar a los inmuebles, surgió este acto espontáneo que terminó por difundirse ampliamente en redes sociales.

beto cuevas

Beto Cuevas canta en la calle tras sismo

Entre las personas que documentaron el momento estuvo Pablo Chagra, quien compartió videos en los que se observa cómo, tras salir del edificio en el que se encontraban, el cantante no dudó en comenzar a tocar para hacer más llevadera la situación.

En las imágenes se aprecia que, una vez que dejó de sonar la alerta sísmica, el músico afinó su guitarra y utilizó lo que tenía a la mano como asiento para iniciar su interpretación.

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El gesto no solo llamó la atención por lo inesperado, sino también por la manera en que ayudó a relajar el ambiente entre los presentes.

El repertorio elegido también sorprendió a más de uno. El cantante inició su presentación con la canción ‘Enjoy the Silence’, original de Depeche Mode, lo que generó una reacción inmediata entre quienes reconocieron el tema.

Poco a poco, más personas se acercaron para presenciar este momento poco común, convirtiendo la calle en un escenario improvisado.

Captura de pantalla

Durante el video también se escucha a uno de los asistentes animar a los demás con la frase:

“Vénganse muchachos, un acústico improvisado para el susto”.

Captura de pantalla

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión de los videos, usuarios en redes sociales no tardaron en compartir sus opiniones sobre lo ocurrido. Los comentarios destacaron tanto la voz del cantante como el gesto de intentar calmar los nervios en una situación inesperada.

“Épico”

“Con lo que me encanta Depeche Mode”

“Qué lindo momento.”

“Te amaba antes, hoy te amo más”

“Un MAESTRO. Una voz increíble. Mejor que la original”

PJG